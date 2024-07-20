本报记者 朱思雄 李茂颖

报名参会采购商超2300家，其中境外采购商503家，来自包括南亚8个国家在内的26个国家和地区；报名进馆参展企业近2000家，涵盖南亚、东南亚所有国家……将于7月23日举行的第八届中国—南亚博览会（以下简称“南博会”）各项准备工作目前进展顺利。

斯里兰卡的红茶、巴基斯坦的大理石工艺品、尼泊尔的羊绒制品、阿富汗的手工地毯……本届南博会汇集大量南亚国家特色产品，参展客商、观众可以一站式“打卡”南亚风情、“集采”南亚优品。本届南博会还首次按产品类别划分专业馆展区，设立外贸综合服务区，搭建贸易无忧平台，不断提升展会质效和市场化、专业化水平。

国内地方政府和企业积极筹备参展。云南省西双版纳傣族自治州打造独特风景展示台，全面推介户外活动、游学培训、非遗文化等优质文旅项目；云天化集团以“南亚东南亚数字合作——数字产业和数字贸易”为主题，精选涵盖肥料产业、玻纤及复合材料、化工新材料等展品；科大讯飞股份有限公司携带讯飞星火大模型、讯飞同传、智医助理等前沿人工智能技术亮相制造业馆，展现大模型核心能力及其落地医疗、教育、城市治理等领域的应用成果。

“今年首设‘VR去南博’数字服务，以全景漫游方式指引线路。展馆周边将设置‘金丝猴’‘大象’‘孔雀’‘鲜花’‘野生菌’等5条进馆主题导览路线。”云南省商务厅厅长杨沐介绍。

本届南博会上，南亚馆将由以往的1个增至2个，展馆面积共2万平方米、展位近800个。每个南亚国家展区设置一个打卡点，充分呈现南亚各国独特的自然、人文风情。

围绕贸易投资产能合作、文化交流等主题，本届南博会还将举办第八届“一带一路”青少年创客营、中国与南亚国家官产学研对接活动、2024（昆明）联合国绿色低碳产品采购交流会、南亚商品（茶叶）节，以及南亚驻华使节直播等多项配套活动，持续拓展中国同南亚国家的合作领域。

《 人民日报 》（ 2024年07月20日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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