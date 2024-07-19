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商务部：上半年我国网络零售促进消费恢复向好

2024年07月19日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，商务部电子商务司负责人介绍2024年1至6月我国电子商务发展情况时表示，今年上半年，我国网络零售促进消费恢复向好，产业电商深入推进数实融合，平台企业创新发展，电商领域国际经贸合作持续拓展。

促进消费动能强韧。商务部会同各地开展数字消费提升行动，推动农村电商高质量发展，指导举办全国网上年货节和双品网购节。上半年我国网上零售额7.1万亿元，增长9.8%，其中实物商品网上零售额5.96万亿元，增长8.8%，占社零总额25.3%。数字商品、服务消费、以旧换新成为新增长点，AI学习机和智能穿戴增长136.6%和31.5%，重点监测在线旅游和在线餐饮增长59.9%和21.7%。电商平台多元协同，支持40多万种商品以旧换新、300多个品类同步回收，主要平台冰箱、洗衣机、手机和电视以旧换新增长82.1%、70.4%、63.9%和54.3%。

数实融合深入推进。商务部重点监测B2B平台交易额增长6.0%。产业电商数字化双向赋能产业链上下游，一站式集采、云工厂、精准匹配等提升供应链全链路数智化管理水平，大规模设备更新带动数字化采购规模持续扩大，主要工业品平台缩短采购时长70%。“数商兴农”深入湖南、湖北帮扶优质农产品产业带，聚合农产品需求和农业产能，带动农产品网络零售额增长21.7%，累计支持农产品区域公用品牌超8700个。

平台企业创新发展。今年以来主要电商平台企业研发投入超过480亿元，人工智能技术广泛运用在消费、运营、运输等环节，虚拟购物、空间试妆、AI客服、自动驾驶等提升消费体验，开启智能电商新阶段。智能运营和营销工具帮助商家降本增效，上品效率提升4成，用户响应效率提升6成，AI素材投放点击率较普通素材高45%。

国际合作持续拓展。与塞尔维亚、巴林、塔吉克斯坦3国新签电子商务合作备忘录，“丝路电商”伙伴国扩展至33个。上海“丝路电商”合作先行区38项建设任务中36项全面推开，形成跨境电子发票互操作、电子提单等一批制度型示范引领开放成果，建成人才培训、智库联盟、伙伴国国家馆等一批公共服务平台。

(责编：孙红丽、吕骞)
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