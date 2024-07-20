本报记者 王 者

山东盛祥智能制造有限公司内的金属成型中心造型线。

山东盛祥智能制造有限公司制造车间内的机器人。

以上图片均为宋晓东摄（人民视觉）

数据来源：国家发展改革委、国家统计局等

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为促进《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》落实，山东省积极推进工业企业设备更新，匹配下游企业更新诉求，加大产品研发供给。同时，采取股权投资等多种方式拓宽融资渠道，缓解企业设备更新资金压力，让企业安心换设备，放心促生产。

随着大规模设备更新等政策逐步落地见效，传统产业抓住机遇，换上新设备，发展新产能，让生产更高效、产品更绿色。山东作为我国工业大省，是如何更新设备、抢抓订单、用好政策的？记者走进位于山东淄博、潍坊、烟台等地的多家企业进行实地探访。

需求大

“用上新流水线，产能翻了一倍”

走进山东淄博经济开发区傅家镇统一陶瓷科技有限公司，智能生产线上，正在传送两款不同颜色的石英陶瓷砖产品。就在去年，这条生产线只能满足单一规格产品的生产需求。

生产线的更新，成为公司效益提升的缩影，谈起其中的关键，公司总经理陈世伟爽快地总结道：“设备更新，绿色生产，智能制造。”

跟随他的脚步，记者进入工厂智能控制中心，中控大屏上，废气排放量、耗电量、产能等信息实时更新，“通过设备更新，我们能及时掌握生产消耗情况，进而淘汰落后产能。”陈世伟说。

“不换不行，成本的压力就很大。”陈世伟介绍，“更新前，工厂原有生产线每次更换产品规格，就得停机空窑8个小时，其间的燃气、电力、人工等开支每年累计超过1000万元。”

今年初，公司投资1000多万元，实施大规模设备更新项目——窑炉数字化车间升级。将传感器技术、智能集成技术等融入生产环节，同时搭配环保设施。更新后，用电量减少20%，天然气用量减少15%，二氧化硫年排放减少近10%。

不仅是节能减排，工业领域设备更新升级，还帮助企业提高了自身产能。

位于山东安丘市的潍坊奥司特工贸有限公司生产厂房内的静电喷涂流水线上，喷枪正在进行喷涂作业，总经理王建兴奋地说：“用上新流水线，产能翻了一倍。”

作为一家主营园林机械产品的省级专精特新企业，奥司特工贸有限公司前些年却面临客户投诉量、返工率高的问题。究其原因是旧生产线已不能满足现在的工艺、质量要求。

今年初，公司下决心引进新的生产线。“引进一整条静电喷涂流水线，将年产能由原来的1.5万台提升到现在的3万台。”王建说，新流水线增加了预烘干设备，可使机械设备表面喷漆5年不脱落，“客户对我们现在的产品非常满意。”

设备更新还为公司多元化发展提供了可能，“伴随产能提升，我们今年计划完成12款产品研发，并陆续开发锂电池动力产品。”王建表示，公司今年产值预计增长15%以上，达到1亿元。

今年以来，潍坊市聚焦化工、工程机械、汽车制造、建材等重点产业，分类引导企业实施生产工艺、装备更新及产品质量提升改造，加速大规模设备更新。今年6月，潍坊市完成首轮大规模设备更新项目摸排工作，经初步核查，共储备项目467个，总投资1599亿元。

链接：山东聚焦实施高端化跃升、智能化改造、绿色化转型、本质安全提升、优质设备供给五大行动谋划提出15项重点任务，预计到2027年，全省工业领域设备投资规模较2023年增长28%以上。

供给旺

“我们的设备，不愁销路”

“这是我们今年研发投产的新款五轴联动立式加工中心数控机床，生产汽车零配件时可使效率提高3倍。”山东潍坊豪迈数控机床有限公司的展厅内，销售人员孟凡鑫正向一名来自重庆的客商推荐数控机床产品。最近，这名客商所在的汽车零部件加工公司计划新上一批数控机床。

“我们判断市场对于机床的需求会不断上升，有针对性地推出卧式五轴加工中心、卧式车铣复合等系列化机床。”公司负责人唐超介绍，截至目前，90%以上的数控机床订单是为满足企业工业设备更新需求。

伴随工业设备更新进程加快，山东省内不少企业纷纷针对下游企业需求提供产品供给。

来到山东华特磁电科技股份有限公司的生产车间，企业正加紧生产高梯度磁选机。“我们生产的这款6米智能立环高梯度磁选机，具有多点位自动化控制等新技术，能耗较以前的中小型机器降低60%。”公司执行总裁王前说，大规模工业设备更新以来，国内不少选矿厂纷纷前来咨询订单。

今年以来，山东华特磁电科技股份有限公司开足马力进行生产，截至目前，已生产系列高科技磁电产品近1000台（套），其中立环高梯度磁选机200余台（套）。

同时，潍坊市工信局帮助企业积极对接下游订单。潍坊市工信局党组书记、局长董胜勇介绍，截至目前，全市有178家企业供给设备满足下游企业更新需求，产品范围涵盖15个应用行业、200多种设备。

面对设备更新产生的新需求，山东省内企业抓住机遇，严守质量关。

红外检测仪探头伸出，转盘上的齿轮缓慢旋转，5分钟不到，一份检测报告生成……位于淄博市博山区的山东华成中德传动设备有限公司生产车间内，工人们正忙着对工业齿轮箱的零部件精度进行检测。

工业齿轮箱是这家公司的主要产品。最近，省内不少企业提出工业齿轮箱更新换代需求，华成中德已经接到上百个生产订单。

“我们对齿轮实现一毫米的万分之五精度检测，确保零件的出厂质量。”华成中德副总经理韩凯介绍，“工信部门不断加大推介，我们的设备，不愁销路。”淄博市工信局面向单项冠军、专精特新等优质企业群体，梳理优质工业设备供给目录，分行业、分领域加大推介力度，加强优质设备推广应用。

链接：山东省聚焦工业、农业、交通等设备更新的重点领域，全面开展设备供给能力调查。目前，已形成第一批优质设备供给目录清单，涉及装备企业1180家，征集优质设备产品2024种。

资金足

“一笔3000万元的资金成了及时雨”

“设备更新势在必行，但是资金捉襟见肘。”去年，烟台孚信达双金属股份有限公司生产总监何运运还在为资金问题发愁。

2022年，孚信达计划提升轻质铜铝复合材料产品质量，满足高端客户生产订单需求。正在建设的一条高端装备铜铝复合材料生产线，成本就需要2亿元。“前期投资太大，我们心里没底。”何运运说，“一筹莫展之际，一笔3000万元的资金成了及时雨。”

了解到企业的困难后，烟台市牟平区工信局派专人上门服务，帮企业申报省级工业和信息化领域财政资金股权投资项目。项目成功入选后，3000万元资金以股权形式成功注资，并设立专门账户进行管理，用于高端装备项目设备购买。

如今，公司正加速建设高端装备铜铝复合材料生产线，目前已完成了生产线的大部分设备升级改造，预计2025年全面投产。

位于山东安丘市的山东盛祥智能制造有限公司在大规模设备更新过程中同样面临资金难题。为缓解企业压力，设备更新进行前，安丘市工信局先期征集企业融资需求，会同金融机构主动上门为企业匹配融资业务，促成企业融资9000万元。

“近3年，政府帮助我们争取智能化改造等各级扶持资金1336万元。”山东盛祥智能制造有限公司总经理助理郑华成说，目前，公司建成智能化、低排放的金属成型中心，通过智能化转型，企业效率提升30%左右，综合成本降低约10%。

围绕企业设备更新需要，安丘市对实施高水平技术改造、建设“智能工厂”“数字化车间”的企业分层次给予不同程度奖补，先后兑现奖补资金2700多万元，为50余家企业在智能制造等方面争取资金共计1.2亿元。

“今年，我们联合省财政厅，计划统筹资金12.4亿元，通过设备购置补贴、技改专项贷、工业企业数字化转型奖补等方式，支持企业设备更新和技术改造。”山东省工业和信息化厅副厅长王茂庆介绍。

链接：截至目前，山东省面向银行机构推介首批工业领域设备更新和技术改造专项再贷款项目3693个，总投资超过1万亿元。

版式设计：张丹峰

留言板

辽宁在工业锅炉生产领域颇有积累，且在煤炭清洁燃烧技术方面具有独特优势。希望结合国家政策，抢抓先机，充分发挥清洁燃烧领域的技术优势，在自主创新中实现产业升级。

——辽宁网友

我是一名从事弱电网络监控维护的技术人员。最近，看到相关部门发布的与以旧换新相关的文件，我很高兴。各地已经在陆续落实以旧换新政策，希望相关部门能进一步加大宣传力度。

——吉林网友

当前有些科技型企业面临技术设备更新迭代快、投入产出慢、资金回笼慢等问题。希望相关部门能在政策落地过程中予以关注。

——上海网友

建议完善工业设备以旧换新回收体系。加强对回收企业的规范化管理，提高回收效率和质量，确保旧设备得到妥善处理和再利用。

——江西网友

（网友留言摘编自人民网《人民建议》，相关新媒体内容请访问该栏目观看）

《 人民日报 》（ 2024年07月20日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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