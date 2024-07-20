本报记者 刘温馨

“设备更新和技术改造能有效提高企业生产效率和产品质量，并化解设备老旧带来的安全风险。”中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室主任樊蒙表示，设备对于企业扩大生产能力、提高生产效率有着不可替代的作用。自今年4月《推动工业领域设备更新实施方案》印发以来，已有31个省份召开了工业领域设备更新和技术改造部署会议，天津、黑龙江、江苏、宁夏等省份印发了工业领域设备更新实施方案。

大规模设备更新是扩大内需和供给侧结构性改革的重要结合点，不是短期的经济刺激手段，而是着眼于中长期的产业升级举措。据测算，我国工业领域设备更新年规模有望达4万亿元，具有覆盖面广、规模大的特征。2023年底，我国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元；今年上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，增速快于全部投资13.4个百分点，拉动固定资产投资增长2.1个百分点。

工业企业设备更新面临哪些挑战？樊蒙介绍，一是新旧设备兼容难，不能互通互联会影响全生产线集成优化的效果；二是技术人员缺口大，设备更新需要既懂制造又懂新兴技术的复合型人才对生产线改造进行精准判断；三是投资回报预期弱，尤其是中小企业将“保生存、保生产”放在首位，设备更新和技术改造等“可选”投资可能被取消或延后。

工业和信息化部有关负责人介绍，接下来将瞄准高端化、智能化、绿色化、融合化方向，对企业加以激励引导。在设备更新方面，实施先进设备和软件一体化更新提升行动，淘汰一批低效老旧设备；在工艺升级方面，持续推动产业科技创新，着力增品种提品质创品牌；在绿色发展方面，扎实推进重点行业节能降碳改造，建设绿色工厂，积极发展绿色低碳产业；在安全保障方面，加大制造业安全技术和装备推广应用力度。工业和信息化部还将持续支持制造业新型技术改造城市试点，实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，让传统产业“老树发新芽”，使之成为形成新质生产力的重要载体。

《 人民日报 》（ 2024年07月20日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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