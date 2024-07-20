本报记者 贺林平

7月18日上午9时，一辆辆装载玻璃幕墙的重型卡车，从广东省珠海市金湾区的工厂出发，有序驶向港珠澳大桥珠海公路口岸。这批玻璃幕墙将接受智慧海关高效监管和通关服务，迅速通过口岸，1个小时内即能分别抵达香港和澳门的建筑工地。这是港珠澳大桥口岸贸易充满活力的一个缩影。

据拱北海关统计，2024年1—6月，经港珠澳大桥进出口总值1044.1亿元，同比增长16.4%。其中，进出口建筑材料总值34.71亿元，同比增长23%。

位于珠海金湾区的远东幕墙（珠海）有限公司，原本将生产基地设在广东省其他城市。随着港珠澳大桥的通车，企业果断迁址，借力大桥打造的快速经贸新通道，专注于向港澳市场供应高品质玻璃幕墙。公司物资采购部负责人彭程介绍，港珠澳大桥的24小时通关服务和一系列惠企政策，极大地便利了企业的物流运输。

货物从金湾区的工厂装车出发，不到3个小时即可抵达港澳市场。如今，工厂每日出货量达40车次。“港珠澳大桥的高效通关大幅缩短了交货周期，增强了我们企业的市场竞争力。目前，我们的产品在香港和澳门的市场占有率已超过50%。”彭程说。

随着功能的不断拓展和优化，以及与港澳机场、周边港口、粤港澳物流园的联动，如今的港珠澳大桥不仅是高精尖货物、供港澳生鲜产品、跨境电商包裹等的快速进出口通道，更让珠海成为粤港澳大湾区的综合性物流枢纽。

为满足企业需求，拱北海关不断升级优化客、货车“一站式”车辆验放系统，借助“非侵入式查验+智能审图系统”，实现了监管效率与质量的双重提升；推广转关货物采用“跨境一锁”“跨境快速通关”便捷模式，大力推动“提前申报”、“两步申报”、汇总征税的广泛运用；发挥大桥对粤西地区辐射带动作用，打造区域性货物集散配送中心及多式联运新支点，实现大桥物流“快进快出”“大进大出”“优进优出”“智进智出”。

港珠澳大桥海关副关长刘彦君介绍：“海关将持续推进智慧海关建设和‘智关强国’行动，用好‘一桥连三地’的优势，积极助力港珠澳大桥经贸新通道建设，为粤港澳大湾区经济高质量发展注入更加强劲的动力。”

《 人民日报 》（ 2024年07月20日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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