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上半年服务业新动能加快成长

彭永涛
2024年07月20日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：上半年服务业新动能加快成长

上半年，我国服务业持续恢复，发展内生动力继续增强，新动能新优势发展壮大。

服务业发展稳中有进

服务业在国民经济中分量更加突出。初步核算，上半年，服务业增加值349646亿元，同比增长4.6%。服务业对国民经济增长的贡献率为52.6%，拉动国内生产总值增长2.6个百分点，服务业增加值占国内生产总值比重为56.7%，比上年同期提高0.2个百分点。6月份，服务业生产指数同比增长4.7%，保持平稳增长态势。

企业生产经营稳中向好。1月份至5月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%，比1月份至4月份加快0.3个百分点，其中租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业保持两位数增长。服务业企业经营效益改善。1月份至5月份，规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入利润率保持两位数增长。服务业吸纳就业能力继续增强。5月末，规模以上租赁和商务服务业企业用工人数同比增长6.2%。

服务贸易保持快速增长。1月份至5月份，服务贸易进出口总额30219.6亿元，同比增长16%，出口同比增长11%，进口同比增长19.6%。知识密集型服务贸易国际竞争力显现，知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口同比分别增长17.8%和15.5%。出入境旅游迅速恢复，1月份至5月份，旅行服务贸易进出口同比增长48.4%，成为服务贸易第一大领域。上半年，入境外国人数为1463.5万人次，同比增长152.7%。

新动能不断壮大

现代服务业增长较快。上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值同比分别增长11.9%和9.8%，合计拉动服务业增加值增长1.7个百分点，为引领产业向价值链高端延伸和加快形成新质生产力提供有力支撑。6月份，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长13.5%和9.7%。

服务业新兴领域增势向好。高技术服务业、科技服务业快速增长，持续赋能创新驱动发展。上半年，高技术服务业固定资产投资规模稳步扩大，同比增长11.7%，占全部服务业固定资产投资的比重为4.7%，比上年同期提高0.5个百分点。其中，电子商务服务、科技成果转化服务、研发与设计服务固定资产投资同比分别增长24.1%、17.4%和14.4%。1月份至5月份，规模以上科技服务业、高技术服务业企业营业收入同比分别增长10.1%和9.9%，比全部规模以上服务业企业分别高1.6个和1.4个百分点。

服务业融合化质效不断提升。人工智能等信息技术应用场景加速落地，助力数字经济和实体经济、先进制造业和现代服务业加快融合。1月份至5月份，规模以上互联网数据服务、供应链管理服务企业营业收入同比分别增长32.0%和22.4%。工业软件快速发展，有效推动制造业数字化转型。1月份至5月份，工业软件产品收入同比增长9.3%，占软件产品收入比重为9.1%。“快递+”模式与产业链深度融合发展，推动市场规模加快扩大。今年以来，月均快递业务量超130亿件，截至6月30日，快递业务量达800亿件，比上年提前59天。

服务消费潜能释放。服务供给持续优化，进一步释放服务消费需求，消费新增长点不断培育壮大。上半年，服务消费较快增长，服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点；全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%，占居民人均消费支出比重为45.6%，比上年同期提高1.1个百分点。文化旅游深度融合，优质文旅产品供给丰富，激发旅游消费新潜力。上半年，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。1月份至5月份，规模以上旅行社及相关服务、休闲观光活动企业营业收入同比分别增长39.2%和10.6%。演出市场活力旺盛，全国营业性演出场次、演出收入和观众人数同比均较快增长。上半年，文化服务类电子商务交易额同比增长9.6%。1月份至5月份，规模以上文化艺术业企业营业收入同比增长15.0%。

企业预期回升向好

上半年，服务业商务活动指数持续位于扩张区间，均值为50.8%。6月份，航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。从市场预期看，6月份，服务业业务活动预期指数为57.6%，比5月份上升0.6个百分点，持续位于较高景气区间，住宿、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业业务活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，企业对未来发展继续看好。

总的看，上半年服务业经济运行总体平稳。但也要看到，有效需求不足、企业经营压力较大等制约服务业经济持续回升向好的因素依然存在。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建优质高效的服务业新体系，进一步壮大发展动能，巩固和增强服务业经济回升向好基础。

（作者系国家统计局服务业调查中心主任）

(责编：杨曦、杨迪)
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