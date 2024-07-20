郭丽岩

原标题：支持“两重”建设利当前惠长远

在当前背景下，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，十分必要且可能。

今年上半年，我国宏观经济总体运行平稳，结构优化，质效向好。展望全年，持续巩固、增强经济向好大趋势，关键是落实好已出台的各项重大举措，持续强化政策支撑和动力支撑。在当前背景下，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，十分必要且可能。

从必要性来讲，“两重”建设事关全局和长远。聚焦高质量发展这个首要任务，既要持续激发增长内生动力，又要更好统筹发展和安全，以新安全格局保障新发展格局。因此，需要统筹好常规和超常规的各项举措，加强财政和货币金融工具协同配合，撬动更多金融资源与社会资本，尤其是以更大力度激发民间投资活力，积极参与“两重”项目建设。同时，采取更大力度、更长期限的财政政策手段，聚焦重点领域和关键环节上最紧迫、最根本的大事难事，及时回应民生关切，把项目高质量建设与民生保障结合起来，切实办好民生实事。支持“两重”建设的超长期特别国债，今年拟发行1万亿元，将于11月中旬发行完毕，发行期限为20年、30年和50年，这一系列安排既有利于缓解中短期偿债压力，又有利于增强对长期限项目资金的保障能力。

从可能性来讲，与其他经济体相比，我国政府杠杆率较低，中央财政仍有较大发力空间。支持“两重”建设的超长期特别国债，主要通过转移支付方式下达给地方，由中央承担而不用地方承担债券还本付息责任，有利于调整优化中央和地方之间的债务结构，多措并举缓解地方债务负担。

高质量做好“两重”项目建设相关工作，与重大改革形成“组合拳”，有利于从供需两侧加速国民经济循环，支撑实现更高水平的动态均衡。这次超长期特别国债重点支撑实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、区域协调发展、粮食和能源安全保障能力、人口高质量发展、美丽中国建设等方面，短期有利于稳定有效投资和促进经济平稳增长，中长期有助于充分激发新动能并加快新旧动能转换。

从需求侧看，我国扩大内需空间广阔，新型城镇化进一步提速，将激发更大的投资与消费增长空间。用好超长期特别国债支撑“两重”项目，有利于畅通有潜能消费和有效益投资之间的良性循环机制，从而推动内需潜能和市场规模优势进一步转化成发展新动能和竞争新优势。展望未来，预计基础设施投资将保持稳中有进态势，制造业投资进一步提质增效，随着房地产市场良性循环加快，相关市场潜能也将得到释放。“两重”项目在落地过程中，将通过以工代赈等方式带动相关地区群众就业，有利于优化就业、收入分配和消费之间的循环。

从供给侧看，在外部环境复杂严峻的背景下，用好超长期特别国债这种力度更大、期限更长的政策，有利于形成支撑关键核心技术攻关特别是原创技术突围的良好产业生态，优化生产要素组合，尤其是增进新型要素配置质量，推动高附加值、高技术含量、高可靠性行业发展，形成推进高质量发展的强大合力。

从项目配套机制看，发行好超长期特别国债，更好统筹“硬建设”与“软建设”，有利于进一步稳定预期和提振信心。聚焦高质量发展面临的新形势和新要求，鼓励地方因地制宜谋划储备和启动实施一批重大项目。在相关重大工程和重点项目落地实施过程中，以政府支出为杠杆和指引，有效调动全社会投资积极性，央地联动搭建面向民间资本推介配套项目的平台，持续将更多有市场前景和预期回报的项目纳入投资项目库，同步优化制度供给和创新举措以破解障碍，强化项目要素保障机制和服务意识，确保社会资本尤其是民间资本平等进入基础设施、先进制造业等重大项目领域。同时，严把质量安全关，务必把已出台或谋划出台的“两重”项目建设成为优质、精品、放心工程。

（作者系中国宏观经济研究院经济研究所副所长、研究员）

(责编：杨曦、杨迪)

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