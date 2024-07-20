张 颖

原标题：系统谋划守护黑土粮仓

近日，据媒体报道，吉林、黑龙江等地统筹推进高标准农田建设、科技创新攻关、肥沃耕层构建、耕地质量监测评价等保护措施，把黑土地保护摆在突出位置，把保护黑土地作为保障粮食安全的根本之策。保护好利用好黑土地，确保其不减少、不退化、永续利用，事关中华民族子孙后代，意义深远。

所谓黑土，是指拥有黑色或暗黑色腐殖质表土层的土壤，属于性状好、肥力高、适宜农耕的优质土地。党的十八大以来，党中央从国家安全战略高度，对黑土地保护和利用进行了系统谋划：将实施黑土地保护工程、加强东北黑土地保护和地力恢复纳入国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要；《国家黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》提出，“十四五”期间完成1亿亩黑土地保护利用目标；通过强化国土空间规划对黑土耕地的管理，将东北地区83个具有典型黑土地分布的县（市、区、旗）作为建设重点，通过推进工程、农艺、生物等措施进行综合治理。一系列扎实有效的举措表明，无论是黑土地保护利用试点还是保护性耕作行动计划，我国黑土地科学保护和利用不断迈出坚实步伐，取得可圈可点的成绩。

也要看到，在黑土地保护和利用过程中，一些短板弱项也不容忽视。例如，尽管全域保护和科学利用黑土地的工作不断加强，但黑土地“变薄、变瘦、变硬”的情况还没有得到根本性遏制；又如，黑土地保护和利用仍然面临着观念转变不够、政策系统性不强、科技赋能不足、保护利用权责不统一等突出问题；对于保护性耕作模式的认识还没有形成共识，一些地区对秸秆还田的意义认识不足，仍然实施秸秆离田，导致黑土地裸露被风蚀的现象未得到有效遏制。保护好利用好黑土地是一项长期艰巨的任务，必须坚持问题导向、目标导向，不断破除瓶颈，多措并举，持续推进，久久为功。

加强系统治理。坚持统筹谋划，优化农业生产布局，统筹推进山、水、田、林、路建设，将黑土地保护与高标准农田建设、农业环境突出问题治理、农业结构调整等一体考虑、一体推进，突出重点区域，推进连片治理，分类分区落实黑土地保护模式，创建黑土地保护示范区，推进黑土地数量、质量和生态保护措施有机融合。

深化科技赋能。统筹科研院校和农业技术推广单位的资源力量，推动黑土地保护利用核心技术协同创新、联合攻关。大力推广应用“天空地”立体扫描技术、水肥一体化技术、保护性耕作技术、生态化植保技术，创新技术服务模式，加快构建起黑土地保护科技支撑体系，依靠科技手段为黑土地“把脉”“续航”。

创新市场机制。努力培育家庭农场、合作社、农业企业等新型经营主体，推广专业合作、股份合作、土地入股、土地托管等社会化经营服务模式，积极探索设立黑土地保护引导性基金，构建多元化社会投融资模式，探索相关的黑土地保护奖补政策，推进黑土地保护与发展高效农业、品牌农业有机结合，提高黑土地保护利用综合效益以及土地经营者用地养地的积极性。

强化动态监管。加强黑土地资源普查及动态监测，开展资源数量和质量状况普查，科学划分黑土地质量与生态风险级别，设立动态监测预警机制，建立保护考核机制，构建保护管理监督体系。

(责编：杨曦、杨迪)

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