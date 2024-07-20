梁 桐

原标题：世界机器人市场迎来大发展

图为在2024世界人工智能大会拍摄的全尺寸通用人形机器人开源公版机“青龙”。新华社记者 王翔摄

从赋能工业生产，到辅助日常生活，形态和功能各异的机器人正在给人们的各类经济和社会活动带来翻天覆地的变化。未来伴随着人工智能等前沿技术进一步成熟，机器人将加速在技术上发展迭代，在应用上推广铺开，日益成为人类社会中不可或缺的组成部分。

应用规模持续扩大

由国际机器人联合会发布的《2023世界机器人报告》显示，2022年全球工业机器人销量达到55.3万台，同比增长5%，创历史新高。全球在运行工业机器人累计数量约为390万台，同比增长12%。2017年至2022年间，全球工业机器人销量年均复合增长率约为7%。

报告显示，亚太地区、欧洲和美洲的工业机器人销量均呈现增长态势，其中亚太地区继续成为全球最大的工业机器人市场，且市场份额仍在持续上升。2022年全球工业机器人销量的73%集中在亚太地区。

报告指出，2022年电子、电气行业对工业机器人的需求量最高，达15.7万台，同比增长9.8%；汽车行业需求量达13.6万台，同比增长16.2%。两行业的强劲需求驱动工业机器人销量大幅增长。

人工智能和机器学习正越来越多应用在机器人行业中，尤其是生成式人工智能技术为机器人编程提供了全新解决方案，使非专业人员也能够自如操作机器人开展专业性工作。

机器人制造商正在开发基于生成式人工智能的界面，使用户能够更直观地通过使用自然语言而非代码对机器人进行编程控制，工人将不再需要专门的编程技能来选择和调整机器人的动作。另外，预测性人工智能可以通过分析机器人性能数据来确定设备未来状态，进而节约成本。

以汽车制造行业的工业机器人为例，其计划外停机的成本高达每小时130万美元，通过预测性人工智能技术减少甚至消除计划外停机，能够为企业节省大量成本。另外，机器学习算法还可以对执行相同任务的多个机器人的数据进行分析，并在此基础上开展优化。

用途细分各有精彩

人形机器人作为机器人技术发展的最直观呈现，近来取得了飞速进展，造型逼真、功能强大的人形机器人几乎已经成为各个机器人技术强国的标配。其中，由美国特斯拉公司研发的Optimus二代人形机器人能够完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作；中国“青龙”人形机器人在2024世界人工智能大会亮相，其钢手的5根手指灵活度高，能够轻轻捏起面包，又不会在面包上留下抓痕。

与此同时，虽不具备类人形，但拥有超人力的专业工业机器人，也在发展和应用上取得飞速进步。其中，移动机械手在物料搬运自动化方面具有巨大潜力，特别是在汽车、物流和航空航天领域能够大幅提升生产效率。此外，协作机器人的应用范围在不断扩大，尤其是在焊接等领域，正在迅速填补因为熟练工缺乏而导致的需求缺口。

安全风险需更重视

随着机器人应用的推广，人机共处将日渐成为生产生活的常态，机器人的安全问题无疑将被摆在更加突出的位置。

近年来，机器人伤人的事故并不罕见。2021年，在美国特斯拉得克萨斯州超级工厂，一名工程师在为两台出故障的机器人编写软件程序时，机器人将工程师按住并将金属爪伸向该工程师的背部和手臂，在其左手留下开放性伤口。

科幻作家阿西莫夫曾幻想未来世界由人类和机器人构成，为了保护人类对机器人做出三个规定，也被称为“机器人三原则”，其中最重要的一条就是机器人不得伤害人类。尽管目前发生的历次机器人伤人事故中，不能完全排除人类本身操作失误的情况，也不能认定机器人已经打破“三原则”开始自主伤人，但随着人类和机器人的互动增多，如何强调安全都不为过。机器人不得伤害人类的原则，甚至有必要升级成为机器人要保护人类。

(责编：杨曦、杨迪)

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