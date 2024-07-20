李 景

原标题：长三角地区完善市场监管服务

长三角“一网通办”（跨省通办）专窗。（资料图片）

近日，2024年长三角市场监管联席会议暨深化共建“信用长三角”活动在浙江温州举办。活动现场，三省一市市场监管局局长共同签订推进共建“信用长三角”框架协议，发布推进共建“信用长三角”温州倡议，发布市场监管服务建设全国统一大市场先行区三年行动、长三角市场监管一体化数字化转型行动、“长食常安”实事项目、长三角地区食品和食用农产品信息追溯标准、启动筹建长三角计量技术委员会5项重点合作项目。

一盘棋、一条心、一股劲，合作领域越来越宽泛，合作成果越来越丰富。长三角一体化发展上升为国家战略以来，沪苏浙皖市场监管部门紧扣一体化和高质量两个关键，5年间共同签署实施合作协议36项、发布政策文件19项，滚动推进年度重点任务113项，专项合作组从合作初期成立的10个拓展到业务条线全覆盖，合作事项从9项增加到今年的58项，市场监管一体化机制越来越完善。

一网通办激活市场

“本以为在嘉善办理吴江的执照要填很多表、跑很多趟，没想到在一个窗口一次就能办完全部手续，不用去外地，省时又省力。”来自浙江嘉善的王志强想在江苏吴江新开设一家个体工商户，嘉善县政务数据办长三角“一网通办”专窗工作人员了解相关情况后，引导其填写相关申请材料，在线提交至吴江区行政审批局长三角“一网通办”专窗。吴江区行政审批局受理后立即进行并联审批，不到半天时间，王志强在嘉善领到营业执照和道路运输经营许可证。

嘉善县市场监管局局长蒋炯炯表示：“‘一网通办’专窗真正打破了长三角一体化示范区行政许可的地域壁垒，大大提升了示范区内企业办证办照的便利度，为经营者带来了实实在在的便利。”

据介绍，长三角地区锚定国际一流营商环境，强化企业登记制度创新集成，推进市场准入政策、规则和服务体系全面统一。如今，长三角地区已实现电子营业执照共享复用，经营主体身份在线“一次验证、全网通用”，企业迁移、信息变更等50余项市场监管事项均可实现“一网通办”，企业开办时限平均缩短至0.85天。

去年11月，“长三角经营主体发展指数”（以下简称“指数”）在长三角城市经济协调会全体会议上首发，贯穿经营主体全生命周期。数据采集自三省一市和多个部门，同时不定期发布最新指数。指数显示，截至今年6月底，长三角经营主体总量达3682万户，已占全国近两成。

异地消费同城待遇

浙江温州的李东明到江苏无锡出差期间，在当地一家品牌男装店购买了一件衬衫。回到温州后又对该款式不满意，在温州瓯海区偶然发现同品牌门店后，抱着试一试的心态，询问店员退换货事宜。没想到，店员告诉他该品牌参加了长三角异地无理由退换货放心消费承诺，当即就给李东明进行了办理。

据悉，长三角地区连续5年坚持打造“满意消费长三角”，创新落实经营者首问、赔偿先付和无理由退换货制度，完善消费纠纷多元化解机制，探索长三角地区投诉举报信息共享机制，推进“一地六县”消费维权领域区域协同发展。

如今，异地异店无理由退换货服务已畅通各地。杭州在全城197个商圈开展线下“七天无理由退货承诺升级行动”，累计完成无理由退换货61.32万笔、退款金额7304.32万元；试点跨长三角“异地异店无理由退换货”服务，2023年以来完成异地异店无理由退货836笔，退款金额32.3万元；银泰百货试点“上门取件无忧退换货”保险服务，免费上门取件“一站式”退货，2023年退换货16.5万次，运费减免金额上百万元，探索“买贵赔付”机制，受理赔付6300余笔，金额54.34万元。数据显示，长三角地区已培育异地异店无理由退货承诺单位2174家。

在浙江嘉兴，目前已设立457个消费维权站，共有维权义工700多人，消费者权益保护“共享法庭”22个，无忧·退货示范商圈25个，先行赔付资金池超过550万元。嘉兴还与上海、江苏、安徽毗邻太湖的8个城市签订了《环太湖毗邻城市消费者权益一体化保护合作协议》，八市协同，遇到异地消费维权难题也可享受同城待遇。

此外，在打造“满意消费长三角”工作中，沪苏浙皖市场监管部门还连续5年在“3·15”“五一”等重要节点共同发布“长三角地区消费维权信息”及消费投诉案例。截至目前，区域内已累计培育44.3万家放心消费单位。中消协发布的2023年全国100个城市消费者满意度调查显示，前十名中长三角城市占据4席。

制度完善监管有效

日前，浙江省杭州市、江苏省苏州市、安徽省芜湖市、上海市黄浦区在杭州举行《长三角地区国家级商业秘密保护试点共建合作协议》签署仪式……近年来，我国市场监管领域价格监管协作、反不正当竞争协作、平台经济数字化协同监管等多个合作事项全面推进。

“长三角地区已联合开展公平竞争领域增值化服务。”浙江省市场监管局综合规划处处长钱欣表示，三省一市市场监管部门签订实施《长三角地区公平竞争政策一体化推进合作协议》，联合开展经营者集中反垄断合规辅导，辅导平台企业、上市企业和专精特新企业1004家，加强经营者集中审查协作配合，赋能长三角企业实施并购活动，助力其依法做大做优做强。

钱欣表示，当前，三省一市市场监管部门率先实施跨区域统一互认免罚轻罚制度，联合推行“有温度”的执法模式，细化统一了轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定，2023年，累计为经营主体减免罚款超过11亿元。

此外，长三角地区积极共建网络交易监管跨区域智能协作平台，以促进区域内网络市场的健康发展和有效监管。目前，已实现动态监测551家长三角主要电商平台，13个地区成功创建全国网络市场监管与服务示范区。钱欣介绍，长三角地区司法保护、行政执法、仲裁调解等联合保护体系也日趋成熟，建立的长三角知识产权高价值专利培育中心、长三角地区国家级保护中心和快速维权中心数量约占全国的30%。截至2023年底，长三角每万人高价值发明专利拥有量超18.3件，是全国平均值的1.6倍。

(责编：杨曦、杨迪)

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