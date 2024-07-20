原标题：上半年我国数字商品、服务消费、以旧换新成为新增长点

新华社北京7月19日电（记者谢希瑶）商务部19日发布数据显示，上半年我国数字商品、服务消费、以旧换新成为新增长点。主要电商平台冰箱、洗衣机、手机和电视以旧换新同比分别增长82.1%、70.4%、63.9%和54.3%，AI学习机和智能穿戴同比分别增长136.6%和31.5%，重点监测在线旅游和在线餐饮同比分别增长59.9%和21.7%。

数据显示，上半年，我国网上零售额7.1万亿元，同比增长9.8%，其中实物商品网上零售额5.96万亿元，同比增长8.8%，占社零总额25.3%。商务部重点监测B2B平台交易额同比增长6.0%。产业电商数字化双向赋能产业链上下游，大规模设备更新带动数字化采购规模持续扩大，主要工业品平台缩短采购时长70%。“数商兴农”带动农产品网络零售额同比增长21.7%，累计支持农产品区域公用品牌超8700个。

“人工智能技术广泛运用在消费、运营、运输等环节，虚拟购物、空间试妆、AI客服、自动驾驶等提升消费体验，开启智能电商新阶段。”商务部电子商务司负责人介绍，今年以来主要电商平台企业研发投入超过480亿元。智能运营和营销工具帮助商家降本增效，上品效率提升四成，用户响应效率提升六成，AI素材投放点击率较普通素材高45%。

(责编：杨曦、杨迪)

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