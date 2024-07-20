原标题：上半年全社会用电量同比增长8.1%

国家能源局昨日发布的数据显示，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%；规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量623亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量30670亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

今年6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。分产业看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。据新华社

(责编：杨曦、杨迪)

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