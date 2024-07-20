原标题：“大厂”热议大模型 AI如何由“助手”变“雇员”？

中新网上海7月19日电 (记者 郑莹莹 刘育英)19日在上海召开的2024中国联通合作伙伴大会上，聚集了不少知名“大厂”，中国联通、百度、华为、中兴通讯等悉数亮相。眼下大模型大热，群雄并起，纷纷探路。

7月19日，2024中国联通合作伙伴大会在上海举办。记者 郑莹莹 摄

中国联通董事长陈忠岳表示，模型是智能新时代的核心能力。中国联通打造百家合作伙伴创新联合体、开放千个AI应用场景、提供万卡智算集群算力支持等，以提供更懂行业、更易定制、更加可信的AI工具。

百度集团执行副总裁沈抖谈了大模型发展“体验记”，他发现不同企业在数据场景业务上呈现行业差异，故认为行业大模型很有必要。他进一步指出，通用大模型加上行业“增强”能力，可以满足个性化需求，真正实现“场景驱动创新”。

华为公司董事长梁华表示，人工智能等新技术的应用，将进一步促进网络质量提升，改善用户体验。华为持续深耕行业大模型，帮助企业训练大模型，赋能矿山、医疗、气象等行业的数字化、智能化转型。

中兴通讯总裁徐子阳认为，行业大模型的一大问题就是幻觉。他指出，AI如果作为助手没问题，但如果把AI当成一名雇员，它就不能犯错。他指出，对于工业等场景，AI应用的门槛比较高，企业也在探索新路径解决幻觉问题。

上海科学智能研究院院长漆远也表示，影响大模型真正落地的一个重要因素就是幻觉。他介绍，幻觉就是说了本来不存在的事实或者进行不严谨的推理。

“在金融场景、生产制造场景、医疗场景等关系国计民生的行业，要让大模型真正落地，我们都需要解决幻觉问题。”他说。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

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