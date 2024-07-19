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助力绿色低碳转型 国内首个全绿电供应虚拟电厂投运

2024年07月19日21:05 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者杜燕飞）当前，随着我国新型电力系统建设不断加快，多地探索利用虚拟电厂调动可调负荷资源，助力迎峰度夏电力保供和能源绿色低碳转型。

国内首个全绿电供应虚拟电厂项目在浙江宁波东方电缆园区18日正式投入运行。项目共建设分布式光伏12.012兆瓦，并配备5兆瓦/11.2兆瓦时储能系统，以及2台120千瓦双枪直流分布式充电桩和10台14千瓦双枪交流充电桩，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，实现多种电源参考实时经济性智能切换。

国内首个全绿电供应虚拟电厂项目投入运行。受访者供图

国内首个全绿电供应虚拟电厂项目投入运行。受访者供图

“项目基于能源互联网技术，通过整合光伏、储能、充电桩等灵活性资源，可解决园区80%的日常用电需求，剩余20%电量缺口通过购买浙江涂茨海上风电场绿电补充，是国内首个可溯源绿电供应虚拟电厂项目。”中国广核新能源控股有限公司副总工程师成和祥表示，项目构建了源、荷、储、充多能源分布式资源集成管理模式，实现全天24小时可溯源绿电供应，为用户提供清洁、可靠的电力服务。

国家发展改革委、国家能源局此前发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》提出，依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易，为系统提供调节支撑能力。

“下一步，电力行业要培育新型电气化商业模式，拓展以电能为主要供能环节的综合能源服务，遴选典型公共建筑、工业园区部署一批示范项目。”中国电力企业联合会规划发展部主任张琳表示，要统筹电力供应保障与绿色转型，推动电力需求侧管理向市场化响应转变，促进虚拟电厂、车网互动等新兴技术加速向宽场景、大规模商业应用转化。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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