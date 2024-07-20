原标题：布局低空经济 内蒙古首个低空经济装备制造产业园揭牌

中新网呼和浩特7月19日电 (奥蓝 张曦)19日，呼和浩特低空经济装备制造产业园(以下简称产业园)揭牌仪式举行，这是内蒙古首个低空经济装备制造产业园。

低空经济广义指在3000米以下空域内，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态，被2023年中央经济工作会议列为战略性新兴产业，于2024年全国两会首次写入政府工作报告。

呼和浩特位于内蒙古自治区中部，是“一带一路”重要节点城市，也是同时承接国家“东数西算”工程和国家大数据综合试验区的地区，距离首都北京400余公里。此前，内蒙古已在呼和浩特建立首个以航天航空产业和低空经济产业为主导产业的航天经济开发区。

按照规划，产业园重点规划布局航空器起降场、飞行管理服务平台、低空经济制造业集群、低空飞行检验检测中心、低空飞行高技能人才培训中心等；同时依托沙良物流园国家级陆港物流枢纽、中欧班列集结中心及海关监管作业区优势，力争建立低空经济装备制造保税中心，统筹打造全产业链发展的低空经济示范基地。

“目前，我们已经规划了100平方公里左右的低空区域，正在与清华大学等合作建立低空空域管理系统，也引进了无人机制造、低空导航、低空防务等项目。”呼和浩特市赛罕区副区长张鹏介绍说。“未来，将形成北疆地区重要的低空经济发展示范区和先行区。”

揭牌仪式后还举行呼和浩特低空经济装备制造产业园暨公陆港改造工程开工仪式。开工项目包括8.4万平方米多功能保税仓储库等，用于布局引进保税智造、飞机整机封存、高端维修拆解等低空经济相关产业。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

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