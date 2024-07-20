人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“碳”路先行丨山西先行打造能源革命综改试点

2024年07月20日09:14 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：“碳”路先行丨山西先行打造能源革命综改试点 天朗气清 “碳”索未来

中新网太原7月19日电 (记者 高小奇 李新锁)作为全国首个能源革命综合改革试点，山西先行打造改革试点，竭力在天朗气清、绿水青山的生态背景下，积极、稳妥推进“双碳”工作。

“原来受煤矿开采影响断流多年的晋祠泉水已实现阶段性复流。”19日，山西知名景区晋祠，在此工作多年的保安崔年贵说，在关闭矿山开采、补充生态水源多年后，当地重现“北国稻田”的景象；同一时间，在阳泉华阳新材料科技集团华阳二矿(简称“华阳二矿”)调度指挥中心，相关负责人张勤鹏轻点鼠标，远程启动、控制地下采煤设备，开启“坐在办公室采煤”的工作模式；在晋北浑源，国网新源山西浑源抽水蓄能电站建设繁忙。“预计每年发电量可达19.22亿千瓦时，相当于节约标煤13.55万吨，减排二氧化碳32.14万吨、二氧化硫0.61万吨”。为了早日释放这个“超级充电宝”的减碳神力，建设者们紧锣密鼓地推进施工。

晋祠景区的保安崔年贵从小生长于晋祠周边，亲身经历了晋祠从“千家溉禾稻，满目江乡田”的北国江南，到泉水断流、周边火电厂、化工厂密布，再到修复生态、涵养水源，晋祠泉水复流的历史轮回。

“这些年，晋祠周边小散矿山关停、火电厂退出，以前被挖烂的西山一带也修复成城郊森林公园。”崔年贵说，冬季取暖从烧煤烧柴改成了“煤改气”“煤改电”，不少村民屋顶安装了太阳能电池板。环境好了，泉水复流了，当地人又重新种起了水稻、莲藕。

这个夏天，看着南来北往的游客慕名走进晋祠，听着他们对山西的印象的改观，崔年贵感受到这份工作的价值。

先行先试系统改革为国家试政策蹚路子

崔年贵获得感的背后，是山西正在纵深推进的能源革命综合改革试点。

5年前，山西获批全国首个能源革命综合改革试点。

2024年5月15日，在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，山西省委副书记、省长金湘军说，山西扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，智能化煤矿数量、非常规天然气产量，以及风光发电装机容量，都排在全国前列。山西“在为国家试政策蹚路子，促转型蓄势能上迈出了坚实的步伐”。

从“煤老大”到“能源革命综合改革排头兵”，从“一煤独大”到“多业支撑”，山西在先行先试中重塑着自身形象。

在高标准市场体系方面，山西是全国电力市场改革的先行者。2023年，山西的电力现货市场转入正式运行，这是全国首家。太原煤炭交易中心是国内规模最大的煤炭现货交易市场，山西发布的中价·新华焦煤指数，已经成为行业风向标。

山西省能源局数据显示，截至2023年底，全省累计建成118座智能化煤矿、1491处智能化采掘工作面。今年，山西全省年产能120万吨以上和灾害严重生产煤矿智能化建设将全部开工，全年将新建成150座智能化煤矿。

同样是在国新办的新闻发布会上，山西省委常委、常务副省长吴伟表示，山西全面提高能源供给水平。目前，山西地下采煤工作面全部实现综合机械化，54%的煤炭产能实现智能化开采，煤炭先进产能占比达到80%以上，吸引了包括华为煤矿军团在内的一大批煤矿智能化企业落户山西。同时，山西大力开发非常规天然气，煤层气年产量超过上百亿立方米，新能源和清洁能源装机占比达46.4%。其中，山西外送绿电在全国位居第一位。

在能源体制革命方面，近年来，山西战略性组建省属四大煤企，探索了矿业权改革，开展煤铝等伴生资源开采试点，建成全国首家电力现货市场。

其间，山西不断扩大能源开放合作，连续多年举办太原能源低碳发展论坛，与亚开行、欧投行等国际组织合作，实施了一批绿色低碳开发示范项目。

实际上，在上述宏观改革之外，能源消费革命带来的生产、生活方式的减碳降碳也在悄然发生。

山西孝义是中国重要的煤炭产地。依托煤炭资源，孝义连续多年入选全国综合实力百强县。然而，早在2009年，孝义市就被列为“资源枯竭型城市”。

近年来，在传统焦化产业的基础上，孝义把极富降碳减碳意义的氢能产业作为新的经济增长点。

在孝义市，骑着氢能自行车上下班，坐着氢能公交车欣赏城市风光，驾驶氢能重卡往返各工业园区跑运输，“已成为现实场景，也成为煤城的新标签”。

在加快推动形成能源消费新模式方面，山西目前新建筑中绿色建筑占比、城乡清洁取暖覆盖率均达到90%以上，运城市庄上村成为首个“中国零碳村镇示范村”，山西11个市的城市建成区公交车、出租车全部更新为新能源汽车。“十四五”前三年，山西全省能耗强度累计下降10.9%，降幅居全国前列。

减“碳”加“绿”能源大省重现天朗气清

去年，山西向京津冀输电884亿千瓦时，占到全省外送电量的56%；累计向永定河生态补水超过了15亿立方米。近年来，北京每年到山西旅游人数有1300万人次。

作为全国重要的新型综合能源基地，山西在“晋电外送”“晋煤外运”的同时，也在持续输出着自己的新形象。

今年年初，晋北采煤沉陷区新能源基地项目在山西大同开工。该项目是国家推进“双碳”目标布局的12个大型风电光伏基地之一，总投资约550亿元，规划建设风电光伏新能源项目600万千瓦，配置新型储能容量约340万千瓦时，预计2025年底建成投产，依托大同——天津南外送通道，每年可向京津冀输送清洁电力270亿千瓦时。

作为煤炭大市，大同拥有“煤都”“北魏都城”“辽金陪都”等多个标签。近年来，以空气质量良好著称的“大同蓝”也时常刷屏网络。

时下正是旅游旺季，地处塞外的大同迎来五湖四海的游客。18日，在大同华严寺、善化寺，10多位从安徽赶来的少年席地而坐，比照着辽金古建在画板上描绘。“我们早就对云冈石窟、华严寺等山西古建充满向往。这次专程带着孩子们深度体验，一站一站走、一笔一笔画。”带队老师翁中林说，作为一个能源城市，大同的气候、环境如此宜人，出乎意料。

从“煤都”到“绿电基地”，大同正通过减“碳”加“绿”，重塑自己的形象。这也正是山西的心之所往。

近年来，山西实施了太行山、吕梁山“两山”绿化，开展了汾河、桑干河等“七河”治理，加强了盐湖、晋阳湖等“五湖”保护，打好“一泓清水入黄河”等污染防治攻坚战。

作为北方重工业地区，山西全省的PM2.5平均浓度已经下降到37微克/立方米。随着生态环境持续改善，山西华北豹种群数量位居全国首位，国家一级保护动物、山西省鸟褐马鸡数量显著增长，运城黄河湿地保护区已经成为西伯利亚野生白天鹅栖息越冬的家园。

今年春季，在省会太原，红嘴鸥首次出现在太原汾河湿地公园，一时传为美谈。

官方数据显示，截至2023年底，山西全省水土保持率达到64.58%，人工造林规模连续3年全国第1，黄河流域优良水体比例达到90%，空气质量优良天数比例76.4%，在京津冀及周边地区名列第二。

吴伟表示，山西坚持保护优先、绿色发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全方位、全过程、全地域加强生态环境保护，开展重点山川、河流、湖泊的生态修复治理，实施总投资上千亿的“一泓清水入黄河”重大工程，加快构建具有山西特色的绿色低碳现代产业体系。(完)

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜海运量全球占比超三成 中国外贸“大动脉”量质齐升
　　
助力绿色低碳转型 国内首个全绿电供应虚拟电厂投运
　　人民网北京7月19日电 （记者杜燕飞）当前，随着我国新型电力系统建设不断加快，多地探索利用虚拟电厂调动可调负荷资源，助力迎峰度夏电力保供和能源绿色低碳转型。 国内首个全绿电供应虚拟电厂项目在浙江宁波东方电缆园区18日正式投入运行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部