原标题：“碳”路先行丨山西先行打造能源革命综改试点 天朗气清 “碳”索未来

中新网太原7月19日电 (记者 高小奇 李新锁)作为全国首个能源革命综合改革试点，山西先行打造改革试点，竭力在天朗气清、绿水青山的生态背景下，积极、稳妥推进“双碳”工作。

“原来受煤矿开采影响断流多年的晋祠泉水已实现阶段性复流。”19日，山西知名景区晋祠，在此工作多年的保安崔年贵说，在关闭矿山开采、补充生态水源多年后，当地重现“北国稻田”的景象；同一时间，在阳泉华阳新材料科技集团华阳二矿(简称“华阳二矿”)调度指挥中心，相关负责人张勤鹏轻点鼠标，远程启动、控制地下采煤设备，开启“坐在办公室采煤”的工作模式；在晋北浑源，国网新源山西浑源抽水蓄能电站建设繁忙。“预计每年发电量可达19.22亿千瓦时，相当于节约标煤13.55万吨，减排二氧化碳32.14万吨、二氧化硫0.61万吨”。为了早日释放这个“超级充电宝”的减碳神力，建设者们紧锣密鼓地推进施工。

晋祠景区的保安崔年贵从小生长于晋祠周边，亲身经历了晋祠从“千家溉禾稻，满目江乡田”的北国江南，到泉水断流、周边火电厂、化工厂密布，再到修复生态、涵养水源，晋祠泉水复流的历史轮回。

“这些年，晋祠周边小散矿山关停、火电厂退出，以前被挖烂的西山一带也修复成城郊森林公园。”崔年贵说，冬季取暖从烧煤烧柴改成了“煤改气”“煤改电”，不少村民屋顶安装了太阳能电池板。环境好了，泉水复流了，当地人又重新种起了水稻、莲藕。

这个夏天，看着南来北往的游客慕名走进晋祠，听着他们对山西的印象的改观，崔年贵感受到这份工作的价值。

先行先试系统改革为国家试政策蹚路子

崔年贵获得感的背后，是山西正在纵深推进的能源革命综合改革试点。

5年前，山西获批全国首个能源革命综合改革试点。

2024年5月15日，在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，山西省委副书记、省长金湘军说，山西扛牢保障国家能源安全责任使命，纵深推进能源革命综合改革试点，智能化煤矿数量、非常规天然气产量，以及风光发电装机容量，都排在全国前列。山西“在为国家试政策蹚路子，促转型蓄势能上迈出了坚实的步伐”。

从“煤老大”到“能源革命综合改革排头兵”，从“一煤独大”到“多业支撑”，山西在先行先试中重塑着自身形象。

在高标准市场体系方面，山西是全国电力市场改革的先行者。2023年，山西的电力现货市场转入正式运行，这是全国首家。太原煤炭交易中心是国内规模最大的煤炭现货交易市场，山西发布的中价·新华焦煤指数，已经成为行业风向标。

山西省能源局数据显示，截至2023年底，全省累计建成118座智能化煤矿、1491处智能化采掘工作面。今年，山西全省年产能120万吨以上和灾害严重生产煤矿智能化建设将全部开工，全年将新建成150座智能化煤矿。

同样是在国新办的新闻发布会上，山西省委常委、常务副省长吴伟表示，山西全面提高能源供给水平。目前，山西地下采煤工作面全部实现综合机械化，54%的煤炭产能实现智能化开采，煤炭先进产能占比达到80%以上，吸引了包括华为煤矿军团在内的一大批煤矿智能化企业落户山西。同时，山西大力开发非常规天然气，煤层气年产量超过上百亿立方米，新能源和清洁能源装机占比达46.4%。其中，山西外送绿电在全国位居第一位。

在能源体制革命方面，近年来，山西战略性组建省属四大煤企，探索了矿业权改革，开展煤铝等伴生资源开采试点，建成全国首家电力现货市场。

其间，山西不断扩大能源开放合作，连续多年举办太原能源低碳发展论坛，与亚开行、欧投行等国际组织合作，实施了一批绿色低碳开发示范项目。

实际上，在上述宏观改革之外，能源消费革命带来的生产、生活方式的减碳降碳也在悄然发生。

山西孝义是中国重要的煤炭产地。依托煤炭资源，孝义连续多年入选全国综合实力百强县。然而，早在2009年，孝义市就被列为“资源枯竭型城市”。

近年来，在传统焦化产业的基础上，孝义把极富降碳减碳意义的氢能产业作为新的经济增长点。

在孝义市，骑着氢能自行车上下班，坐着氢能公交车欣赏城市风光，驾驶氢能重卡往返各工业园区跑运输，“已成为现实场景，也成为煤城的新标签”。

在加快推动形成能源消费新模式方面，山西目前新建筑中绿色建筑占比、城乡清洁取暖覆盖率均达到90%以上，运城市庄上村成为首个“中国零碳村镇示范村”，山西11个市的城市建成区公交车、出租车全部更新为新能源汽车。“十四五”前三年，山西全省能耗强度累计下降10.9%，降幅居全国前列。

减“碳”加“绿”能源大省重现天朗气清

去年，山西向京津冀输电884亿千瓦时，占到全省外送电量的56%；累计向永定河生态补水超过了15亿立方米。近年来，北京每年到山西旅游人数有1300万人次。

作为全国重要的新型综合能源基地，山西在“晋电外送”“晋煤外运”的同时，也在持续输出着自己的新形象。

今年年初，晋北采煤沉陷区新能源基地项目在山西大同开工。该项目是国家推进“双碳”目标布局的12个大型风电光伏基地之一，总投资约550亿元，规划建设风电光伏新能源项目600万千瓦，配置新型储能容量约340万千瓦时，预计2025年底建成投产，依托大同——天津南外送通道，每年可向京津冀输送清洁电力270亿千瓦时。

作为煤炭大市，大同拥有“煤都”“北魏都城”“辽金陪都”等多个标签。近年来，以空气质量良好著称的“大同蓝”也时常刷屏网络。

时下正是旅游旺季，地处塞外的大同迎来五湖四海的游客。18日，在大同华严寺、善化寺，10多位从安徽赶来的少年席地而坐，比照着辽金古建在画板上描绘。“我们早就对云冈石窟、华严寺等山西古建充满向往。这次专程带着孩子们深度体验，一站一站走、一笔一笔画。”带队老师翁中林说，作为一个能源城市，大同的气候、环境如此宜人，出乎意料。

从“煤都”到“绿电基地”，大同正通过减“碳”加“绿”，重塑自己的形象。这也正是山西的心之所往。

近年来，山西实施了太行山、吕梁山“两山”绿化，开展了汾河、桑干河等“七河”治理，加强了盐湖、晋阳湖等“五湖”保护，打好“一泓清水入黄河”等污染防治攻坚战。

作为北方重工业地区，山西全省的PM2.5平均浓度已经下降到37微克/立方米。随着生态环境持续改善，山西华北豹种群数量位居全国首位，国家一级保护动物、山西省鸟褐马鸡数量显著增长，运城黄河湿地保护区已经成为西伯利亚野生白天鹅栖息越冬的家园。

今年春季，在省会太原，红嘴鸥首次出现在太原汾河湿地公园，一时传为美谈。

官方数据显示，截至2023年底，山西全省水土保持率达到64.58%，人工造林规模连续3年全国第1，黄河流域优良水体比例达到90%，空气质量优良天数比例76.4%，在京津冀及周边地区名列第二。

吴伟表示，山西坚持保护优先、绿色发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全方位、全过程、全地域加强生态环境保护，开展重点山川、河流、湖泊的生态修复治理，实施总投资上千亿的“一泓清水入黄河”重大工程，加快构建具有山西特色的绿色低碳现代产业体系。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

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