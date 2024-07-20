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国家外汇管理局：上半年我国跨境资金流动总体保持合理有序

2024年07月20日09:16 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局19日发布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2024年上半年，我国跨境资金流动总体保持合理有序。

数据显示，2024年6月，银行结汇1717亿美元，售汇2066亿美元；银行代客涉外收入5733亿美元，对外付款5968亿美元。2024年1至6月，银行累计结汇10636亿美元，累计售汇11774亿美元；银行代客累计涉外收入34088亿美元，累计对外付款34676亿美元。

“2024年上半年，我国跨境资金流动具有稳定运行的积极因素。”国家外汇管理局相关负责人表示，一是货物贸易保持较高顺差，我国外贸延续回升向好，上半年货物贸易跨境资金净流入位于历史同期高位。二是服务贸易有序恢复，其中，跨境旅行支出回升的同时旅行收入也明显增加，体现了我国优化外籍来华人员服务的积极成效。三是外资配置人民币债券规模持续较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值。

“未来，我国跨境资金流动有条件有基础延续基本稳定。”上述负责人表示，从内部看，我国经济运行总体平稳、稳中有进，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，随着宏观组合政策效果持续显现，经济稳中向好、长期向好的发展态势将更加稳固。同时，我国外汇市场具有较强韧性，企业汇率风险管理能力提升，人民币跨境使用占比稳步提高，有助于外汇交易保持理性有序。从外部看，全球经济恢复将继续提振外需，有利于我国外贸保持增长态势。

(责编：杨曦、吕骞)
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