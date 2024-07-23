原标题：2024中国联通合作伙伴大会丨扬帆启航新征程 勇立潮头再谱新篇

2024年，是新中国成立75周年，是中国全功能接入国际互联网30周年，也是中国联通百年传承、三十向新的重要时点。

百年传承的中国联通是通信业改革开放历史进程中的关键参与者。百年传承，报国为民始终是中国联通发展持久的精神力量；三十向新，改革创新始终是中国联通强企不竭的前行动能。回首往昔，三十载风雨兼程，中国联通以改革之名，内生创新，砥砺前行。

百年奋斗 艰苦创业开新篇

新中国成立后，从电报、电话、拨号上网到全光网，从“1G空白、2G追随、3G突破、4G并跑”，到“5G领跑”的跨越，再到新时代5G、云计算、大数据、物联网等领域的新基建，以中国联通为代表的基础电信企业不断驱动信息通信事业进步，赋能经济社会转型发展。而这份辉煌成就正是包括中国联通人在内的几代通信人筚路蓝缕、艰苦奋斗、敢为人先拼搏出来的，是用热血、汗水和智慧谱写出来的，彰显了传承百年的奋斗精神。

从中国第一条长途电报线到第一个国际国内通信枢纽，从第一部自动电话交换机到第一个现代大型长途枢纽局，从中国第一条国际海缆到如今海陆协同、健壮通达的全球网络，中国联通始终心怀“国之大者”，矢志践行初心使命。

中国联通董事长陈忠岳在2024中国联通合作伙伴大会上表示，7月19日，对中国联通具有特殊意义。百年传承，三十向新。30年前的今天，中国联通成立，开创了我国通信业改革的先河，从此有了“联通”这个响亮而又吉祥的名字。2008年，联通和网通合并重组，中国联合网络通信集团有限公司成立，开启了中国联通发展的新篇章。

1956年建成的第一个国家通信枢纽，即现在的中国联通北京电报大楼；1976年建成的第一个国家长途电话枢纽，即中国联通北京长话大楼。两栋大楼见证了中国通信业的发展和变迁，彰显着中国联通的坚守和追求。

从无到有，新中国通信人克服种种困难，发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，用如椽巨笔，在中华大地上描绘了一幅艰苦创业开新篇的壮美画卷。

向新同行 共创智能新时代

以大模型为代表的人工智能引发的新一轮科技革命和产业变革正向纵深发展，千行百业将面临巨大的机遇和颠覆性的挑战。中国联通肩负在新时代以人工智能推进网络强国、数字中国建设的使命担当，助力社会各领域智能化变革，在以数字化、网络化、智能化助力中国式现代化的新征程中贡献联通力量。2024中国联通合作伙伴大会上，中国联通正式发布了人工智能创新成果元景2.0和算力智联网（AINet）。

中国联通创新智能技术，提高元景大模型核心能力，进一步提升模型能力水平、扩展模型能力边界，通过升级智能服务，深入生产、生活场景，推出更多好用、易用的AI工具，提供既有“科技感”、更有“人情味”的AI服务。

中国联通打造的“经济大脑”，是覆盖宏中微观经济的“AI经济学家”，能够提供态势感知、形势预判、趋势调度与合势治理的整体解决方案，帮助政府及时全面研判经济形势，提升经济调节的数字化水平。

在低空经济领域，中国联通基于5G低空智联网技术，打造低空专网为无人机提供稳定的信号传输。5G机载终端、5G低空网联使能平台、AI算力平台引领无人机产业技术创新，超大的AI算力让无人机作业更智能高效，无人机应用已广泛应用于水利、应急、电力、环保等行业。

在车联网领域，中国联通5G车路协同云控平台基于中国联通5G+MEC+V2X的融合网络，集成了路侧设备、全息道路、车辆监控、运营调度、事件预警等各种功能，以2D和3D两种方式1:1还原城市区域内的整体交通态势以及车辆运营情况。该平台已经在北京、雄安、天津三地实现互通互联，也成为全国首个符合车路云一体化方案的5G车路协同服务平台。

在工业检测领域，中国联通为中船动力集团打造船用发动机远程可视化交验中心，通过采集数据获取展示、实时画面传输、AR现场和远程端交互等视频远程可视化实现在线验收，助力检验效率提升50%，检验成本降低10%，一次报验合格率提升10%。

陈忠岳表示，下一步，中国联通将围绕网络向新、技术向新、服务向新，与合作伙伴同行，加快发展新质生产力，创造联网通信新价值，开拓算网数智新蓝海。

启航新征程 为推进中国式现代化贡献联通力量

百年传承的中国联通，其发展历程不仅是中国电信业从封闭走向开放、从垄断走向竞争、从单一服务走向多元化发展的生动写照，更是中国电信业蓬勃向上的有力范例。

从“聚焦、创新、合作”，到“强基固本、守正创新、融合开放”，明确每个时期推动公司发展的行动纲要；从“1G空白、2G追随、3G突破、4G并跑”，到“5G领跑”的跨越，立足网信事业，践行央企使命，持续建强建优数字基础设施，创新数字信息产品体系，撷光拔节生长。

中国联通始终向新而行，坚持创新驱动发展，积极培育发展新动能，加快发展新质生产力，创造联网通信新价值、开拓算网数智新蓝海，实现从通信服务企业到技术服务企业的提能升级，加快成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业；加强网络建设创新实践，创造性开展5G网络共建共享，为全球5G规模化建设与节能减排提供了成功范例和中国方案；积极推进数字技术与实体经济深度融合，满足千行百业数字化网络化智能化需求，为中国式现代化打造数字“新引擎”；积极开展人工智能等关键核心技术攻关，助力构建以智能科技产业为引领的现代化产业体系，为发展新质生产力提供核心动能。

站在新的历史起点上，拥抱智能、向新而行，中国联通正以坚定的步伐走在通信网络创新的第一方阵，与产业链共舞，与“中国式现代化”坚定同行。

(责编：董童、李源)

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