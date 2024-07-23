近年来，交通银行安徽省分行紧跟安徽省打造“科技创新策源地”布局，围绕建机制、拓客群、配政策，紧紧扭住创新这个“牛鼻子”，不断激发体制机制活力，积极推进创新产品落地，全力服务科技自立自强，推动科创与金融“双向奔赴”。

机制建设迈出“新步伐”

“随着新能源市场快速发展，未来几年相关配套需求将快速持续增长，衷心感谢交通银行科技金融的大力支持。”安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司相关负责人说。

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司成立于2007年，是一家专注于电动扫地车、电动洗地机、新能源环卫专用车等产品研发、生产及销售的省级“专精特新”中小企业。交通银行安徽省分行在走访企业过程中，了解到企业因扩大生产和产品纵向延伸需要，存在一定资金缺口。该行主动为其推荐专精特新贷，并通过科技金融专班绿色审批通道，提供3000万元授信支持，解决企业“燃眉之急”。

交通银行在新能源领域的前瞻布局，得益于该行对科技金融的高度重视。早在2021年，交通银行总行将科技金融写入“十四五”规划发展纲要，下决心要做好科技金融这篇大文章。为落实总行战略，交通银行安徽省分行于2022年设立科技金融专班，从获客、贷前、授信、贷后等环节等进行全流程重塑，构建全天候、全链条、全方位的全生命周期服务模式。

目前，10个人组建的科技金融专班，正在成为交通银行安徽省分行转型升级的创新试验区。科创企业具备“高成长、轻资产、快迭代”特有属性，传统授信审批逻辑难以满足差异化需求，对于金融机构提出更高要求。

为此，专班以专业化为突破口，制定发布《交通银行安徽省分行科技金融行动方案》，推进19项63条科创金融重点工作清单落地落实，完善科技金融专班专项融资授权，推进审批效率与风险甄别能力共同提升，以“一件事”为引领，用数字化赋能，贷前、贷中、贷后统筹推进，全方位打造科技金融服务标杆。

产品服务集成“新体系”

近日，安徽某建设工程有限公司财务负责人拨通了交通银行安徽省分行客户经理汪伟的电话。通话中，企业负责人表示，该公司今年供销两旺，新签下数个新项目，但由于垫资和账期原因，流动资金逐渐紧张，急需信贷资金支持。

考虑到该公司为科技型中小企业，成立时间较短，也没有可用于抵押的资产，通过传统方式从银行拿到融资颇为困难。交通银行安徽省分行工作人员向该公司推荐了面向初创期科技型企业的信用贷款产品——“皖美初创贷”。最终，公司获批300万元信用贷款，从线上申请到贷款放款仅用时2天，该行优质快捷的产品和高效热情的服务获得公司高度好评。

据了解，交通银行“皖美初创贷”推出以来已服务全省超500户早期科创企业，贷款金额突破1亿元。

在传统银行风控评价体系中，经营性的现金流入一般被要求作为第一还款来源，但科创企业往往缺乏有效的抵押物和担保方式。为此，交通银行安徽省分行建立更加符合科创企业的授信多维模型，从行业和政策情况、股东和团队背景、技术和产品等非财务分析入手，运用大数据思维，强化专属评价体系运用，大力推动产品创新。

通过近3年实践探索，交通银行安徽省分行已打磨形成“7+3+N”科创金融产品体系，并组合“线上+线下”融合、“标准+特色”互补、“风险补偿+风险共担+财政贴息”增信等产品策略，全方位满足初创期企业、成长期企业和成熟期企业不同类型、不同阶段金融需求。

渠道拓展搭建“新生态”

科创出题，金融答题。近年来，交通银行安徽省分行围绕“链圈园”场景，充分发挥牵线搭桥作用，在与经信、科技、金融、监管、园区、担保传统六类主管部门、合作单位常态化对接的基础上，逐步加强与各类商协会、创投机构、中介机构等主体合作，持续丰富科技金融朋友圈，积极探索交银科创“4+3”服务模式在安徽创新推广，并以“十行千亿万企”专项融资对接活动为主线，持续组织开展“交银智汇·皖美科创”品牌拓客。

今年上半年，该行先后承办省先进光伏和新型储能产业融企对接会、合肥市“科创出题、金融答题”新材料行业专场对接会、省“民营企业进交通银行”金融服务民企高质量发展培训交流会、科技型上市后备企业“走进上交所”活动等重要活动，并计划三季度举办科技金融中心揭牌仪式暨创新产品发布会。

此外，该行还针对科技型企业的不同生命周期特点，重点整合产品生态圈，提供“商行+投行”“境内+境外”“融资+融智”等综合服务，并着重打造包含技术、资金、财顾、战略和科研在内的“五引”科技金融服务体系。

这些金融服务既考虑了科创企业多元化融资需求，又考虑了国内金融体系特点，能够充分发挥交通银行在客户资源、金融资源方面的优势，有效增加科创企业的金融供给。同时，交通银行安徽省分行充分发挥总部在沪和全牌照竞争优势，进一步发挥与集团子公司营销合力，如联动交银金租为多家特色产业企业提供租赁融资超10亿元；联动交银投资参与某科技集团股份有限公司C轮融资，投资金额6亿元，有效满足科创企业差异化金融需求。

7月18日，交通银行安徽省分行受邀参加省工信厅省“专精特新”专板开板仪式，期间联合交银金租与省股交中心签署战略合作协议，并正式发布省“专精特新”专板交通银行贷租联动产品方案，全力支持专精特新成长为“参天大树”。

“近年来，交通银行安徽省分行科技金融业务总体呈现增量扩面加速、专精特新集聚、资产质量稳定等特点，截至6月末，我行已累计为超6000户在皖科技型企业提供各类金融服务，上半年科技型企业贷款增速32.25%，快于各项贷款增速26.71个百分点。目前，我行计划在科技金融专班基础上，升格建设科技金融中心，相关方案已获批，下一步我们将以建强科技金融中心作为新的起点，不断提升科技金融的专业性、产品力和业务效率，增强直营直管服务能级。”交通银行安徽省分行科技金融专班负责人王鑫介绍。

据介绍，下一步，交通银行安徽省分行将扎实践行金融工作的政治性、人民性，紧紧围绕安徽“三地一区”战略定位和“七个强省”奋斗目标，做实做细“五篇大文章”，以更实举措赋能安徽科创企业发展壮大，以更高质效助力安徽现代化产业体系建设，与各方“交相徽映、携手同行”，为现代化美好安徽建设贡献交通银行力量。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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