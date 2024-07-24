农业农村改革如何谋细抓实？农业农村部划出三个重点
2024年07月24日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （方经纶）7月24日，在国务院新闻办举行的发布会上，农业农村部党组书记韩俊表示，过去，农业农村部通过一系列改革举措，持续激发农业农村发展活力。党的二十届三中全会《决定》，明确了农村改革的重点任务，农业农村部将重点从三方面着手，谋细抓实农业农村改革。
一是坚持巩固和完善农村基本经营制度。韩俊介绍，今年，农业农村部启动二轮延包三个整省试点，这三个省份是安徽、湖南、广西。下一步，还将继续引导土地经营权的有序流转，健全农业经营体系，健全农业社会化服务体系，更好把小农户引入现代农业发展轨道。
“土地流转必须要坚持依法自愿有偿的原则，土地流转不得违背农民的意愿，不得损害农民的利益，不得改变土地的用途。”韩俊特别强调，严禁通过下指标定任务或是将流转面积、流转比例纳入政绩考核等方式推动土地流转。
二是坚持农业农村优先发展。韩俊表示，农业农村部将抓紧细化实化，在干部配备、要素配置、资金投入和公共服务等方面，要推动采取更加有力的举措，加快补齐农业农村发展的短板。
三是坚持城乡融合发展。韩俊表示，这首先要加快推进农业转移人口市民化，推行由常住地登记户口提供基本服务制度，推动符合条件的农业转移人口社会保险、住房保障、随迁子女义务教育等享受同迁入地户籍人口同等权利。同时，要依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权。
(责编：方经纶、高雷)
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