国务院国资委7月24日发布了2023年度中央企业科技创新优秀企业榜单，中国移动通信集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国电子科技集团有限公司等26家中央企业上榜。这是国务院国资委首次设立年度科技创新优秀企业榜单。

国务院国资委网站截图

当日，国务院国资委还发布了2023年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单，中国移动通信集团有限公司、招商局集团有限公司、国家电网有限公司等49家中央企业在考核中获评A级。

国务院国资委有关负责人在日前举办的中央企业负责人研讨班上表示，要加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

根据国务院国资委官网“央企名录”，目前由国务院国资委履行出资人职责的中央企业共有97家。（记者王希、任军）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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