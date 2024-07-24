人民网北京7月24日电 （焦磊）当前，可持续发展是国际社会发展的共识，也是全球企业大力布局的赛道。我国“双碳”目标的提出，为国内外企业提供了广阔的合作与发展机遇。

长期以来，中国市场一直是外资企业持续发展的重要“动力源”。扎根中国市场，做双循环机遇的“耕耘者”，需要外资企业秉持长期主义，在擅长的领域精耕细作，不断挖掘中国市场的潜在需求，推出创新产品和服务，挖掘可持续发展机遇。

为持续推进“双碳”工作，近年来，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《碳排放权交易管理暂行条例》《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等多项政策从多维度、多层次出发，保障“双碳”发展，这为包括外资企业在内的经营主体指引了发展方向。在此背景下，外资企业正通过绿色技术和产品推动中国市场的绿色转型，挖掘新的市场潜力。

业内分析认为，通过科技赋能，外资企业已经融入数字中国，并将运用数字化减碳路径与手段在推动可持续发展中发挥更大作用。这些技术和手段包括向传统产业数字化转型提供技术咨询、系统性解决方案或装备、参与绿色环保进程、向传统服务业赋能等。

通过减少资源消耗、促进资源循环利用，大力推广循环经济，是实现产业绿色转型的重要手段。原创Heat-Free冷印技术，在打印中喷墨过程无热量产生，极大降低能耗；开放打印头技术与国内印刷厂商共创升级，推动数字化打印低碳转型的同时，助力中国印刷企业“走出去”；推动原厂“翻新机”，努力实现地下资源零消耗的目标……近年来，通过资源循环、脱碳计划、环保技术开发等全方位协同创新，爱普生不断推进着绿色可持续发展。据了解，爱普生将环保可持续发展视为企业发展的核心驱动力，通过制定并更新《2050环境愿景》，明确提出了实现碳负排放和地下资源零消耗的长期目标。

注重使用可再生、可降解的材料；在生产过程中引入节能、减排的生产技术；优化产品设计来提高产品的使用寿命和可靠性，减少了用户频繁更换产品的需求；建立完善的回收体系，将废旧产品中的有价值材料回收再利用……除可持续技术研发外，爱普生“省小精”的发展理念也体现在产品从设计、生产到回收处理的全生命周期中。

推动可持续发展需要全社会的共同参与和努力。据悉，在中国市场上，爱普生积极与各类环保组织、教育机构等开展合作，如连续举办“生生不息·保护生物多样性青年行动”，共同开展环保宣传和教育活动，提高公众的环保意识和参与度。

爱普生方面表示，未来，爱普生将继续秉持环保理念，通过环保技术创新和产品创新，推动中国社会的可持续发展，让世界变得更加和谐美好。同时，爱普生还将积极参与全球环保合作与交流，借鉴和学习国际先进的环保理念和技术经验，不断提升自身的环保水平和竞争力，为构建美好社会贡献更多的力量。

(责编：罗知之、高雷)

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