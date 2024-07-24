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淡马锡：长期看好中国 服务业增长空间广阔

2024年07月24日16:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （记者孙阳）国家统计局数据显示，上半年，我国服务业增加值同比增长4.6%，呈现继续恢复的态势。值得注意的是，上半年高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。日前，淡马锡中国区主席吴亦兵在接受记者采访时表示，服务业在中国经济中的占比持续提升，大力发展服务业将带来就业和财富效应的增长，以及新的增长空间。

淡马锡最新发布的2024年度报告显示，在截至2024年3月31日的财年里，淡马锡投资组合净值为3890亿新元，比上一财年增加70亿新元。其中，在华资产在淡马锡投资组合中占比19%。

吴亦兵表示，淡马锡2004年进入中国，从投资角度倾向于中国的产业比较优势。从投资银行业到投资中国的互联网与新经济，见证了中国电动汽车产业的发展与崛起。同时，随着中国企业创新能力的提升以及在多个行业的扩散，中国的比较优势已经从传统的以劳工和制造为基础，发展到今天以研发为主，人才优势和工程师红利将赋能中国经济新机遇。

“2015年，我们开始投资中国的生命科学领域。基于医药创新政策，中国的创新药的上市速度开始跟全世界靠拢。最近很多中国药企向外授权创新，这是一个非常明确的趋势。”吴亦兵认为，从跟随到引领，从me too到me better，这是中国技术研发能力提升的体现。

去年10月9日，淡马锡旗下的独立全资子新加坡公司True Light Capital（淡明资本）宣布第一只基金True Light Fund I已经完成募集工作，基金规模33亿美元（约合240亿元人民币），并将投资于大中华区。

据悉，淡马锡设立淡明资本作为其资产管理平台之一，目前在全球只设两个办公室——一是新加坡总部，二是上海办事处，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。

“对于全球投资者而言，不会放弃中国市场。我们长期看好中国，也长期投资于中国。外资认可中国市场的潜力，我们希望把经验分享给他们，一起来投资中国。”吴亦兵表示。

(责编：罗知之、高雷)
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