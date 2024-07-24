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第3号台风“格美”即将登陆 影响我国七大流域

2024年07月24日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，为应对第3号台风“格美”，水利部近日召开专题会商，分析研判“格美”移动路径和影响区域雨情、水情、汛情发展态势。国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，第3号台风“格美”影响范围广，自南向北影响我国珠江、太湖、长江、淮河、黄河、海河、辽河、松花江等七大流域。

7月24日8时，第3号台风“格美”由强台风级加强为超强台风级。中央气象台预计，明后两天，北方地区的降雨将主要出现在华北、东北及内蒙古东部等地，此外，台风“格美”将进一步影响华东部分地区，降雨来势汹汹。

值得关注的是，京津冀、辽宁、吉林、内蒙古东部及浙江、福建、台湾岛等地降雨时间较长，累计降雨量较大。公众需关注天气情况，外出携带雨具，防范持续强降雨可能引发的山洪、山体滑坡、城乡内涝等地质灾害，远离河道、地势低洼的地区，注意安全。

根据会商结果，水利部门提前落实相关防范应对措施：一是加密、滚动、持续监测预报台风移动路径和影响区域雨水情，预报结果动态更新，及时直达防御一线。

二是根据预报提前启动相应等级的应急响应，及时发布预警信息。

三是突出抓好台风移动覆盖范围山洪灾害防御工作，根据前期降雨持续和下垫面条件变化动态调整预警阈值，全面落实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节责任和措施，提前转移危险区人员，确保人民群众生命安全。

四是坚持全流域“一盘棋”，强化预报、预警、预演、预案措施，提前做好决策支持，系统、科学、安全、精准调度运用流域防洪工程体系。

五是确保淤地坝防洪安全，重点关注坝下有居民点分布的淤地坝，逐一落实巡坝责任，加密巡查频次，及时撤离坝下受威胁群众，确保人员安全。

六是做好南水北调中线工程洪水防御工作，重点关注南水北调中线工程与河流交叉处，逐一落实防御责任，预置防御人员、物资、设备，加强巡查防守和险情处置，确保南水北调中线工程安全、供水安全。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)
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