新华社上海7月24日电（记者王默玲、周蕊）记者7月24日从第七届中国国际进口博览会新闻通气会上了解到，第七届进博会已取得阶段性成果，截至目前，企业商业展中有超过150家国际企业连续7年签约进博会。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，本届进博会企业商业展将延续食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区设置，并着力打造创新孵化专区。截至目前，签约展览面积已超过36万平方米。交易团和专业观众组织工作加快推进，进度已快于去年同期，预计将有更多专业观众参与第七届进博会。

孙成海说，第七届进博会将深入挖掘科技前沿领域展览展示的潜力，今年企业商业展的展区结构设置有所创新。例如首次设立了新材料专区，为促进新材料领域创新发展搭建国际交流平台；汽车展区将重点邀请无人驾驶、低空经济、新型储能（汽车）等领域展商，集中展示未来出行的关键要素等。

此外，目前已有超过50个国家和国际组织确认参加今年的进博会国家综合展，其中挪威、贝宁、布隆迪、联合国儿童基金会等国家和国际组织将首次参加。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任刘平介绍，上海认真分析新形势、新任务和新需求，编制了第七届进博会城市服务保障总体方案和总任务书，细化分解了21个方面270项任务，创新优化举措，提升服务质量。

据进博会城市服务保障领导小组介绍，为了落实参展便利化，在出入境方面，上海将推进落实“为外籍展客商提供换发多次入境有效签证”等便利措施，海关进一步简化特许审批手续以及部分产品参展相关证书要求。在证件办理方面，进一步优化证件办理流程，压缩办证时间，逐步扩大电子证试用范围。交通出行方面，进一步优化展会期间交通疏导方案，完善轨道交通、地面公交、出租车、团队巴士、预约停车等保障措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经