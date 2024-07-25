本报上海7月24日电 （记者田泓）第七届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办。倒计时100天新闻发布会7月24日在上海举行。据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，目前，第七届进博会的各项筹备工作进展顺利，已经取得阶段性成果。

国家综合展各国积极参与。截至目前，已有超过50个国家和国际组织确认参展。其中，挪威、贝宁、布隆迪、联合国儿童基金会等国家和国际组织将首次参展。本届国家展将结合双边建交年、文化旅游年、人文交流年等，将双边合作成果作为重要展览内容。有关国家和国际组织目前已启动参展组织工作。

企业商业展筹备进展顺利。本届企业展延续食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区设置，并着力打造创新孵化专区。截至目前，签约展览面积已超过36万平方米。

虹桥论坛持续凸显开放主题。第七届虹桥论坛将继续高举开放旗帜，主题为“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”，举办主论坛、相关分论坛以及自贸试验区专场推介等活动，擦亮“投资中国”品牌。

其他各项筹备工作按计划推进。专业配套活动已于6月19日起接受申办，截止日期为8月31日。人文交流活动持续优化展示主题，已向国内外相关机构发出邀请，将围绕重大多双边主题，举办文化展演活动，充分展现中外友好交流成果。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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