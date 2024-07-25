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全国已建立四级中小企业公共服务机构1780余家

2024年07月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月24日电  （记者王政、刘温馨）记者从工业和信息化部获悉：截至目前，全国已建立国家、省、市、县四级中小企业公共服务机构1780余家，地市级以上行政区域机构覆盖率达到84%。

　　中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。中小企业公共服务机构是政企沟通的桥梁纽带、汇聚各类资源的赋能平台，在提供公益性服务、组织带动社会资源提供专业化服务方面发挥重要作用。自2024年度“一起益企”中小企业服务行动开展以来，工业和信息化部持续推动建立健全中小企业公共服务体系，动员各地方各有关单位组织服务资源进园区、进集群、进企业，送政策、送管理、送技术，切实帮助企业降本、增效、提质，助力中小企业专精特新发展。

　　工业和信息化部有关负责人表示，下一步将加快建设完善全国中小企业服务“一张网”，继续开展好“一起益企”中小企业服务行动，以高水平服务促进中小企业高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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