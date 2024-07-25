张 伟

能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。2014年6月，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为统筹能源高质量发展和高水平安全提供了根本遵循。2019年，油气体制改革、管网运营机制改革、油气市场体系改革进一步深化，国家管网集团成立。5年来，国家管网集团牢记习近平总书记殷切嘱托，胸怀“国之大者”，推动公司高质量组建、运营和发展，有力支撑新型能源体系加快建设，更好保障国家能源安全。

推动形成“X+1+X”油气市场新格局，充分激发油气产业发展活力。国家管网集团积极融入全国统一大市场建设，统一并网运行覆盖30个省（区、市）及香港特别行政区的油气干线管道，建成投用开放服务及管容交易平台，向所有客户提供管输服务，促进油气产业上下游开放市场和更多经营主体进入，撬动形成了上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。

油气管网统一运营以来，经营主体活力有效激发，实际使用管网储运设施服务的客户增至193家，天然气一次入网量由1570亿立方米增至2236亿立方米，天然气管网平均负荷率从68%提升至近80%，跨省天然气管输价格下降5%，每年为全社会节约管输成本超60亿元。

加快构建油气“全国一张网”，建强保障能源供应安全的基础设施。围绕践行服务国家战略、服务人民需要、服务行业发展的企业宗旨，国家管网集团充分发挥统一规划、统一建设、统一运营的优势作用，加快布局“六大战略通道+七纵七横”天然气管网架构、“四大战略通道+三大区域”原油管网架构、“三纵三横+五大区域”成品油管网架构。

全面提速干线通道、管网互联互通、储气调峰重点项目建设，中俄东线天然气管道等提前建成投产，川气东送二线天然气管道工程等全面开工，累计建成管道里程近1.2万公里，天然气管网一次管输能力从2230亿立方米增至3290亿立方米、增幅约48%。

积极引导推动省级管网以市场化方式融入国家管网集团，先后组建并控股运营广东、浙江、甘肃、福建、海南等地省网公司，布局优化、覆盖广泛、功能完备的“全国一张网”日臻完善，油气基础设施保供能力硬瓶颈已基本消除。

因地制宜发展新质生产力，推动能源管输产业高端化智能化绿色化升级。聚焦国家所需、管网所能、未来所向，强化产学研高效协同、创新链产业链资金链人才链深度融合，构建工厂化、流水线、高水平新型研发组织体系，推动管道失效与灾害控制等重点研究任务不断取得突破，2项成果列入能源领域首台（套）重大技术装备。

坚持以技术为先导，加快布局发展战略性新兴产业，推进多种介质储运前沿技术攻关，先后完成二氧化碳管道全尺寸爆破、掺氢管道燃爆和多管材纯氢试验，加快发展新型储能业务，着力打造能源管输原创技术策源地。

加快推动数字化转型升级，大力推进“管网大模型”建设和示范应用，加快打造智能管道、智慧管网，抢抓数字经济及量子技术发展新机遇，深挖光纤骨干网价值，探索新兴产业在油气管网领域的应用新场景，形成价值创造力持续增强的能源平台生态系统，以科技创新引领油气管网产业转型升级。

全力维护国家油气骨干网络安全，有效增强能源托底作用。坚持统筹发展和安全，统筹推进油气长输管道安全风险专项治理，实施老旧管道及城区段管道综合整治，加强大型油气储存基地安全风险管控，持续推进基层站队标准化建设，构建形成“一省一中心”应急抢险保驾护航体系。

坚决扛起天然气冬季保供调度协调主体责任，与相关国家部委、上下游企业建立常态化天然气保供工作机制，创新实施“冬夏一体化”保供模式，构建“足量入网资源为基础、充裕调峰能力为补充、适度应急储备为托底”的多重防线，推动“全国一张网”供气能力增至超10亿立方米/日、相比集团成立之前增长约38%。

创新构建管网特色现代企业治理体系，蹚出法治化规范化现代化治理的高质量运营新路。把党的领导融入公司治理，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。深入推进国企改革，确立“一中心、一张网、一公司”管控准则，一体构建运行大业务、大党建、大监督和数字化“四大体系”，构建形成“党建引领、业务驱动、监督嵌入、数字赋能、充满活力、与众不同”的新时代管网特色现代企业治理体系，提升公司治理现代化水平。

今年是中华人民共和国成立75周年，也是习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出10周年。国家管网集团将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定做学习贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略的示范引领者，加快建设世界一流企业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出管网新贡献。

（作者为国家管网集团党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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