本报北京7月24日电 （记者李心萍）记者从国务院国资委获悉：1至6月中央企业实现利润总额1.4万亿元，同比增长1.9%，净资产收益率6.9%，年化全员劳动生产率、研发投入强度同比稳定增长，生产经营稳中有进、质效向好。

今年以来，国资央企贯彻落实党中央、国务院决策部署，各项工作取得新成效。现代化产业体系建设两翼齐飞，新兴产业布局持续加力，传统优势产业升级步伐加快；科技创新效能持续提升，关键核心技术攻关实现新突破，在更大范围、更高层次、更深程度融入国家创新体系；国有企业改革深化提升行动深入开展，重点改革任务加快落地，监管服务效能进一步提升。

国务院国资委有关负责人表示，下半年，要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展。突出抓好高质量的稳增长，更加注重经营业绩的含金量，积极扩大有效投资，做好重要基础产品保供稳价，从严抓好中小企业账款清欠，推动经济持续回升向好。同时，国务院国资委将加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，推动中央企业积极承担国家重大科技项目，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，布局新赛道、培育新动能。

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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