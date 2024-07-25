本报北京7月24日电 （记者曲哲涵）兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施，是促进经济结构转型升级、提升资源配置效率的重要举措。7月24日，财政部发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》（以下简称《指引》），对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理，并按照企业兼并重组的类型，分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容，还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编，力求为纳税人提供简明易行、获得感强的操作指南。

财政部表示，随着我国企业兼并重组步伐不断加快，跨地区、跨所有制的兼并重组数量和交易金额不断增加，但企业兼并重组类型复杂，涉及的利益关联方较多，资产和股权划转的税务处理要求较为细致，部分地区和企业反映分门别类、灵活运用政策还存在一些困难和问题。为引导企业正确适用兼并重组税收政策，降低企业税收遵从成本，财政部会同税务总局等部门坚持问题导向，编写了《指引》。各级财税部门要进一步做好宣传培训和政策解读工作，加强与相关部门协同配合，帮助企业用足用好相关政策，持续激发经营主体活力。

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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