本报北京7月24日电 （记者刘诗瑶）记者近日从中国航天科技集团六院获悉：新一代载人运载火箭三级液氢液氧发动机在我国新建成的垂直高空模拟试验台，完成了高空模拟环境长程试验，验证了我国最大喷管面积比液氢液氧发动机长程工作的可行性，试验取得圆满成功。

本次长程高模试验的成功，标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验能力具备了千秒量级水平，大幅提升了我国液体火箭发动机高模试验能力，将支撑我国载人月球探测工程顺利开展。

我国首个垂直高空模拟试验台由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台。

《 人民日报 》（ 2024年07月25日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经