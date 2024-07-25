近年来，河南省虞城县城关镇不断推进社区协商议事制度，本着居民自己的事情有居民自主解决的理念，积极动员两代表一委员、居民代表、行业部门等资源共同参与基层社会治理，12个社区分别结合实际打造了自己的协商议事品牌：新建社区的有一说一工作室、东风社区逢九说事、中心街社区逢六摆摊、南街社区19:00无忧议事厅等协商议事平台深得民心。

全过程践行人民民主，稳固政协之“基”。结合全镇“干在实处、走在前列”提质增效行动、在职党员进社区、志愿服务社团等载体，积极推动深化“访民情、知民意、解民难”专项行动，深入开展政策宣传、矛盾纠纷调处、解疑释惑等灵活多样的议事协商活动，充分调动居民群众自治的积极性，共筑协商“同心圆”，切实打通服务群众“最后一公里”。协商议事组织基本人员由召集人、群众代表、利益相关方、政协委员、基层自治组织代表和相关职能部门人员等多方力量代表组成。依托新建社区的有一说一工作室、东风社区逢九说事、中心街社区逢六摆摊、南街社区19:00无忧议事厅等，与居民面对面聊心事、听民声、解民意，激发居民参与社区自治的积极性和主动性，进一步推动“议事+协商”社会治理机制走深走实。

基层优化议事空间，汇聚政协之“力”。依托线上政治协商议事模式，推广使用“网格议事群”进行议事协商，社区网格员每月一次在群内征集云上协商议题、开展网上协商、反馈协商成果，方便居民群众迅速快捷开展协商活动，减轻基层负担。根据随时出现的问题在议事群随时议，不规定时间、地点，克服线下议事人员召集不齐、组织困难、参与度不高的问题，提高议事效率，节约议事时间。依托线下政治协商议事模式，将创新打造的“民意小口袋”阵地作为民意征集点，引导居民投放各类民意、民诉，并由政协工作专干每日负责对“小口袋”中的意见建议进行整理归纳，作为协商议事议题。

多举措创新议事形式，搭建政协之“桥”。遵循“时时聊、周周见、月月议、年度述”原则，用心用情收集广大居民民意，并根据问题类别、解决难易程度、涉及职权范围等进行梳理整合，分清轻重缓急，形成协商议题。再通过商前调研、协商议事汇成协商建议清单报送给镇党委。对于能够即时解决完成的事项，镇党委及时解决，对于协商无法解决的群众“急难愁盼”大事难事，由镇党委向上级相关部门进行报送，协调相关部门合力进行解决，并及时向群众反馈办理进度，真正做到事事有回音、件件有落实。统一制作标识牌，及时将议事厅组织架构、议事制度、重要议题、成果分享等进行公开展示，做到组织规范有序、信息公开透明。保障居民民主权利，扩大居民的知情权、参与权、建议权和监督权，以“畅通渠道、汇集民意、促进参与”为原则，在社区党支部的领导下，通过重点事项现场协商的形式，让会上“说”变实地“看”和现场“说”，大大缩短办事效率，使协商更加生动活泼直观有效。2023年以来，城关镇坚持党建引领基层治理，依托各社区协商议事平台，共接待居民群众5100多人次，现场解答疑惑、解决问题1000余件，收集意见建议430多条，完成胡同改造等小议题11件，老旧小区改造、河道清理美化等大议题3件。

通过多种建言献策的平台，居民们敞开了心扉，议出了自己的心声，议出了党委政府想要解决的民生，也商量出了和谐稳定的大好局面。如今，居民的大事小事大家商量着办，已成为城关镇广大干群的共识。（王支援 王圣义 田沅鑫）

(责编：曹淼、李源)

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