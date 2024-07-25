人民网记者 车柯蒙

国家统计局日前发布的数据显示，今年上半年，服务业增加值为349646亿元，同比增长4.6%。国家统计局有关负责人表示，上半年服务业持续恢复，发展内生动力继续增强，新动能新优势发展壮大。

从需求端看，服务消费潜能正在逐步释放。聚焦文旅市场，今年以来，文化旅游深度融合，优质文旅产品供给丰富，激发旅游消费新潜力。上半年，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。1至5月份，规模以上旅行社及相关服务、休闲观光活动企业营业收入同比分别增长39.2%和10.6%。

在这一过程中，各地税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦经营主体发展需求，通过精细服务和落实税惠政策，助力文旅产业发展持续向好。

今年以来，随着“吃、住、游、购、娱”等多元化消费场景相继涌现，“露营＋”的各种新玩法也在不断升级。

在金色沙滩上追逐一场绝美落日，在球幕帐篷里看流星雨……炎炎夏日，大连市作为滨海城市，开启了黄金露营季。记者从国家税务总局大连市税务局了解到，税收数据显示，2024年大连地区新增露营服务经营主体123个。

“今年第二季度，店里的帐篷、天幕、折叠椅、睡袋等产品销售火爆，卡式炉和烤盘一度脱销。”在大连市沙河口区极地户外用品经销店，店主王歆说，“大量的订单导致店内发票需求激增，税务干部主动上门辅导税收政策，介绍发票申领、纳税申报等网上办税流程，解除了我的困扰。”

在瓦房店市北沟屯生态园，“露营＋采摘”的野趣模式吸引游客前来“打卡”体验。随着暑期来临，这里的露营基地预订量逐日增加。

“我从2020年开始尝试更新自家果园，由单一的樱桃种植销售向采摘露营一体化转型。”据该生态园管理者万茹介绍，随着人气提升和经验不断积累，她搭建了百香果、火龙果等近十种热带水果大棚，建立起独具特色的采摘露营生态体验区。

便民办税春风助力“露营经济”发展。在瓦房店市，像万茹一样将果园转型为露营营地的农户越来越多。为了更好服务农户转型发展，当地税务部门围绕涉农政策定制“服务清单”，设立农户“诉求档案”，从登记落户、发票领用，到政策辅导、税银互动，实施涉农企业全流程、全链条服务监管。

扎帐篷、听音乐会、喝啤酒、品美食、玩飞盘、吃烧烤……在湖南省张家界市武陵源区“大热荒野”露营基地，众多市民和游客来此体验回归大自然、户外休闲的独特美好与乐趣。

“趁着夏季旅游旺季来临前，我们利用享受到的减免税款，对营地布局进行调整优化，添置了空调休息室、露天纳凉帐篷等设施。”该露营基地负责人李欣介绍。

记者了解到，每年夏天的张家界，平均气温在25至30℃之间，是全年最宜人的季节。其核心景区武陵源区由于海拔较高且植被丰富，平均气温在23℃左右，成为名副其实的“清凉之地”，吸引着众多游客前去避暑。为进一步提升游客体验感，张家界市政府对城区配套设施进行改造升级，促使武陵源区的“清凉经济”加速释放发展潜力。

“一系列好政策、好服务是基地扩大经营的底气。”据李欣介绍，基地仅开业一年多，已享受各类税费优惠6万余元，为更新设备、提升服务提供了资金“活水”。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经