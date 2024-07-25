新华社长沙7月24日电（记者黄韬铭）正值“七下八上”防汛关键期，长江流域汛情备受关注。记者连日来随水利部防汛工作组赴湖南等防汛重点地区采访时看到，从长江干堤、洞庭湖堤防到中小水库，当地人防物防并举，全力守护江河湖库安澜。

人防是安全度汛的重要手段。湖南省岳阳市云溪区长江干堤上，每隔数百米就有一座防汛值守棚。巡查员六人一组，手拿长棍，沿着干堤一路查险，时不时捅捅地面，检查坡面是否有管涌、散浸等异常情况。“我们每两小时巡一次，确保大堤安全。”巡查员陈清明说。

云溪区委常委、政法委书记周拥军告诉记者，巡查员由附近村民、社区干部、大学生志愿者等组成。“全天有人值守，晚上也打着手电筒巡查。情况吃紧时，吃住都在堤上。”周拥军说，“堤后就是我们自己的家，一定要守好。”

据了解，今年汛期以来，岳阳市水利局已下达水工程调度指令40个，派出60余名技术干部，针对区县上报的险情逐一制定抢护方案，帮助基层第一时间开展管涌处置等工作，各级水利部门累计派出35组次3526人次深入一线指导抗灾。

确保水库安全是防汛工作的重点。来到湖南省常德市澧县金罗镇新开寺村石龟山水库，记者看到水库管理员代作秀正在大坝上巡查，观察水位水情变化，记录观测信息。前几日代作秀发现了坝后两处渗漏险情，迅速报告了镇水利站和村党支部书记。镇村迅速组织抢险，成功化解了险情。

水利部运行管理司二级巡视员万玉倩告诉记者，近年来，水利部指导各地通过政府购买服务、安排公益性岗位等方式设立小型水库巡库员，目前全国有小型水库巡库员11.4万名，每年全覆盖开展业务培训。

安全度汛离不开防汛物资的充足准备。常德市安乡县深柳镇陆家渡堤段附近，十余辆载有石块、沙袋的货车整齐停放，依次排开。河面上停有两艘载满沙石等物资的船。“堤段全天有人值守，一旦有紧急情况，防汛物资马上可以就位。”安乡县水利局一级主任科员刘文祥说。

记者在采访中了解到，长江中下游湖北、湖南、江西、安徽和江苏五省积极应对长江流域暴雨洪水，五省高峰时组织18.4万人巡堤查险，及时发现并处置堤防和水库险情。

水利部发布的最新汛情通报显示，当前长江中下游干支流水位呈下降趋势，但堤防仍在高水位运行。

“当前仍需高度重视退水期堤防安全，加强重点区域、薄弱环节堤防巡查防守，逐段落实责任，确保险情早预测、早发现、早处置、早消除。”万玉倩说。

(责编：王震、陈键)

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