新华社北京7月24日电（记者周勉 郭雅茹 刘智强）民以食为天，近期生猪价格上涨引发广泛关注。根据农业农村部监测，7月第3周（数据采集日为18日），全国生猪平均价格18.90元/公斤，比前一周上涨2.1%，同比上涨33.0%。全国猪肉平均价格29.27元/公斤，比前一周上涨1.3%，同比上涨25.9%。

“持续低迷了两年之后，生猪价格这轮上涨属于市场自发调节下的恢复性上涨。”湖南省生猪产业协会秘书长彭英林表示，此前受持续亏损影响，养殖主体有意识地控制了生产节奏。

在湘南永州等地，一些大型养殖企业即便有足够圈舍，也不会让养殖场满负荷运行。

福泉温氏畜牧有限公司是温氏集团在贵州省福泉市的一家全资子公司，由于之前生猪行情不好，公司的两个猪场，一个自建成后就未使用；一个最近两年一直在减少养殖量。

根据7月15日国家统计局发布的数据显示，上半年全国生猪出栏量为36395万头，同比下降了3.1%。二季度末，全国能繁母猪存栏量为4038万头，同比下降了6.0%。

延迟出栏也是本轮猪价上涨的原因之一。

彭英林介绍，过去，一头猪长到100公斤左右便可出栏，但现在养到130公斤，甚至150公斤的也较普遍。“这种方式主要由一些中等规模的养殖主体采用，因为大猪的疫病风险小，可以根据市场行情决定何时出栏。”彭英林说。

湖南多个养殖主体反映，2021年时，一头110公斤左右的猪出栏平均要亏400多元，去年要亏200多元，当前则可以赚400元。

“目前的猪粮比在7.5∶1到8∶1之间，离猪价过高的警戒线9∶1还有一定距离，因此现在的猪价处于有利可图的合理区间。”搜猪网首席分析师冯永辉表示。

业内人士认为，经过几年发展，2023年我国生猪规模化养殖比例达到68%，已取代过去中小散户养殖成为主流，这决定了生猪价格不会像过去那样剧烈波动。本轮猪价就是规模化养殖形成后，市场在养殖主体和消费者之间寻求平衡的一个过程。

以养殖大省湖南为例，2023年，规模养殖较2022年增加了10%，占全省所有养殖主体的比重超过70%。2023年，在保障本省居民供给的前提下，湖南还向其他省份外调猪肉21万吨、出口猪肉8125吨，分别较2022年增加12%和47%。

值得关注的是，随着环保和防疫升级，生猪养殖门槛抬高，过去农村地区的散户加速退出。

福泉市年出栏500头以下的养殖户数量从2018年的5万户，下降到了2023年的1.7万户；生猪出栏量也相应从2018年的14.84万头下降到2023年的6.58万头。福泉市农业农村局高级畜牧师石让安介绍，全市规模化率已从2018年的57.25%上升到2023年的82.9%。

河北省衡水市安平县近年来不断引导生猪产业发展“公司+养殖户+基地+市场”的新型经营模式，通过规模化、集约化的运营方式，尽量减小生猪养殖的波动。

从2021年起，位于衡水市安平县大何庄乡的大帅生态农业开发有限公司与大北农集团签约合作，由对方统一提供猪苗、饲料和防疫、技术服务，并按合约价格收购。该公司负责人张帅介绍，再过两个月，场内的5000头生猪将全部出栏。

随着生猪价格上涨，福泉温氏畜牧有限公司负责人表示，他们已打算近期恢复两个猪场的产能。

目前正处于猪肉消费的淡季，业内人士表示，出栏增加、产能恢复都会对这轮猪肉价格上涨形成抑制。

业内人士分析，尽管近期牛羊肉的价格降幅明显，但由于消费场景主要在餐饮行业而非家庭，加之价格依然高于猪肉，因此替代作用有限。“预计今年下半年生猪价格还会继续上涨，但大幅上涨的可能性不大。”冯永辉说。

“在规模化养殖成为主流后，应加强屠宰产能优化布局。”湖南省农业农村厅畜牧兽医处处长武深树介绍，提升生猪主产区屠宰加工能力和产能利用率，促进生猪就地就近屠宰，推动养殖屠宰匹配、产销衔接，这样将压缩不合理利润空间，减少价格剧烈波动，保障老百姓的“肉盘子”端得更稳。

(责编：王震、陈键)

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