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金华：一座传统制造大市的“新气象”

李平 孔令杭 吕昂
2024年07月25日09:09 | 来源：新华社
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盛夏时节，走进浙江金华，到处呈现火热的生产场景，其中与“新”有关的元素，正成为这个传统制造业大市蓄势发展的新动能。

在零跑汽车金华生产基地，记者看到总装车间里，一台台车架沿空中轨道有序前行，一辆辆智能物料拣选小车将物料精准送达，一个个工人熟练地操作机器，C11纯电、C11增程、C01纯电、C01增程、T03纯电五款新车依次驶出。

“新能源塑造金华新产业。通过持续深耕，零跑汽车已在金华新能源汽车产业链供应链中占据核心地位。”金华市经信局局长陈洪说，零跑汽车将本地轮毂、变速器、动力电池、驱动电机、LED车灯等关键零部件企业整合在一起，带动整条产业链产值超200亿元。

今年以来，零跑汽车跑出了“加速度”，1至6月交付86696台，同比增长94.8%。同时，零跑汽车“出海”之路越走越宽，与全球第四大汽车集团——荷兰斯特兰蒂斯集团签订了战略合作协议，成功引进15亿欧元外资，为下步进军全球化市场打下了基础。

“7月设备进场，8月开始试生产。”近日，位于浙江金华兰溪的欣旺达浙江锂欣产业园圆柱锂电池项目施工现场火热。这个总投资25亿元、预计达产后年产值50亿元，新增就业超4500人的项目、主要为电动自行车、扫地机器人、电动工具，以及出口欧美的平衡车等提供小动力电池设备。

“作为浙江省的老工业城市，兰溪的纺织、水泥、化工等传统产业曾风光无两。进入到新时期，我们抢抓新能源、新材料等新兴产业机遇，努力走出一条老工业城市转型升级的新路子。”兰溪市经信局局长刘南苗说，在招引欣旺达第一个项目时，兰溪就围绕锂电池上下游产业招“新”引“新”，目前全市集聚24家锂电池上下游企业，锂电产值已占兰溪市工业总值的11%。

除了招“新”引“新”，金华市近年来也在发力传统产业的转型升级。

一只只机械臂旋转打磨钢圈，一条条传送带不断把产品输送到指定地点，一个个关键数据实时展现在大屏幕上……走进浙江今飞凯达轮毂股份有限公司智能化工厂，在数字赋能下，生产管理井然有序。

“通过使用各类工业机器人以及云计算、深度学习、视觉识别等先进数智化技术，企业近年来运营成本降低15%，产品研发周期缩短22%，生产效率提升40%，能源利用率提高10.5%。”今飞控股集团有限公司总工程师李文彩说，没有创新就没有进步，没有进步就没有发展。相较于传统生产经营模式，探索数字化、拥抱现代化已成为企业高质量发展的必经之路。

对地处金华武义县的浙江超洁工贸有限公司负责人王平航来说，转型升级就是企业的绿色节能减耗。作为一家具备年加工9000万只保温杯电解抛光生产能力的企业，去年以来，公司通过对简单倒模工艺和清洗工艺进行技术改造提升后，实现产品合格率提高2%，节约生产用水800吨，减少污泥600多吨的良好效果。

“新和旧没有绝对，只有相对。金华市近年来通过厚植传统五金产业优势，大力发展新材料、新能源、电子信息、医药健康等新兴产业，全市经济呈现奋力攀高的新气势。”陈洪说。

据了解，近年来，金华紧扣“2+4+X”先进制造业集群，大力推进产业基础再造和产业链提升，已形成以智能照明及显示、光伏、新能源汽车及零部件、新材料、生物健康等优势产业为支撑的发展格局。2024年1至6月，“2+4”产业规上工业产值达到2483.8亿元，其中芯光电、新能源汽车及零部件产值占比达36.3%。（本报记者李平 孔令杭 吕昂）

(责编：王震、陈键)
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