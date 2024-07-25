袁震宇 顾小立

原标题：中国杨梅何以海外“出圈”？

盛产于中国浙江的一种水果——杨梅，这个夏天在海外“火”了。

近段时间，杨梅在海外“出圈”的短视频在不少社交媒体上热传。在杨梅的主要产地之一丽水青田，当地海关统计，今年杨梅出口量与去年的20余吨相比，预计可翻一倍。

在台州仙居，有经销商在不到一周的时间内，将数百公斤杨梅出口到新加坡、阿联酋和加拿大等地。一位来自宁波的杨梅种植大户告诉记者，今年的杨梅出口卖得价格高，在欧洲一些地方，规格比较大的杨梅，能卖到每颗10多元人民币，好的还能卖更贵。

杨梅好吃，但极难保存。“头日新鲜、次日色变、三日色味皆变”，历来外销不易。此番走红海外，原因何在？

首先是种植大户们采用新技术延长杨梅保鲜时间。在仙居，不少果农处理采摘后的杨梅已有一套“标准化”的流程：冷风吹干水分，冷库冷藏降温，冰块锁鲜打包。为了尽可能减少长途运输对杨梅品质的影响，果农们不断改进气调锁鲜等储运技术，让杨梅保鲜期最长可延至近30天，为杨梅“出海”争取了时间。

其次，地方农业农村等部门帮助果农提高种植技术，提升杨梅的品质。在宁波余姚，当地组织农技专家普及推广了一批绿色优质高效实用技术，精品果率显著提升，杨梅变得更加颗粒饱满、酸甜可口，亩均新增产值超过2000元，增加了杨梅出口海外的“底气”。

另外，经销商在杨梅产品的推广上花足了心思：杨梅包装上印刷了国潮插画，图案融入了本地山水的秀丽风光；有的礼盒里附赠了与杨梅相关的文创饰品，把“杨梅IP”做大做强；开发杨梅酥、杨梅酒等周边产业，让杨梅出口从“一季火”走向“全年红”……

一些果农感叹，在本地，杨梅并不是什么稀罕的水果，过去总感觉这种一到夏天便随处可见的果子“没有什么大名堂”。有果农前些年改种了“身价”更高的“洋水果”，结果今年把账一算，发现还不如把杨梅好好种精、种优得到的收益高。

一颗杨梅虽小，其海外“爆火”背后的经济道理却值得品味。

在各地经济发展中，有不少像杨梅这样看似不太起眼的传统产业。对于这些产业，是简单化以“新兴产业”取而代之，还是因地制宜推动产业改造提升？

近些年，还有不少类似的中国的产品在海外掀起关注热潮。比如，2022年秋冬之际，中国生产的电热毯等“取暖神器”走红欧洲市场。大型跨境电商平台的数据显示，当年海外对中国取暖产品的需求量同比大幅增长，部分单品的增长超过50%。

一些企业家感慨说，实际上，为了那一刻的“爆单”，他们已经与取暖产品“较劲”了10多年，努力在一些参数上做到“极致”，不断提高产品附加值。

在基层调研走访时，记者曾碰到一些经济部门的干部“诉苦”，为当地没有“热门”产业入驻而发愁。事实上，如果拉长时间维度来看，所谓的“热门”与“冷门”，在经济活动中从来都是相对的。一哄而上跟着当下的“热门”走，能成功的是极少数；“看似寻常最奇崛”的产业发展之路却历久弥新。

能否在“看准了”的基础上，深入挖掘本地特色，保持发展战略定力，考验着经营主体与地方政府的智慧。

新华社杭州7月24日电

(责编：王震、陈键)

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