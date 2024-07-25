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智能可穿戴设备市场迎来新发展

周明阳
2024年07月25日09:13 | 来源：经济日报
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生成式人工智能的快速发展，为可穿戴设备市场注入了新动力。随着科技巨头陆续推出相关新品，在市场竞争更加激烈的同时也为消费者带来更丰富的产品选择。

三星电子日前举行了Galaxy新品中国发布会，推出多款智能穿戴新品，其中新推出的三星Galaxy Ring智能戒指备受外界关注。小小一枚戒指戴在手上，可以提供心率警示、睡眠追踪、健身数据记录、久坐提醒等服务，还可以通过手势进行拍照、关闭闹钟等操作。业内分析认为，凭借三星的品牌影响力和在消费电子领域的竞争力，本次推出的新品有望为可穿戴市场带来新的活力。

目前，智能可穿戴设备的功能主要集中于健康监测和跨终端交互联动，可以看作是手机的延伸。2011年，智能手环鼻祖Jawbone推出第一款运动手环产品，拉开了智能可穿戴产业的发展序幕。苹果Apple Watch、AirPods等产品将可穿戴市场的热度推向高潮。市场研究机构国际数据公司（IDC）发布的数据显示，2017年至2021年，全球智能可穿戴设备出货量由1.35亿台增至5.33亿台。但2022年后，可穿戴设备创新性不足，需求减弱，出货量大幅衰减。不少厂商将目光转向眼镜、耳机、戒指等品类。例如，科技巨头Meta与法国眼镜制造商依视路合作推出的“RAY-BAN（雷朋）|Meta”系列智能眼镜，在镜架上搭载了摄像头、麦克风、扬声器，可以拍摄照片和视频并直接分享到社交平台，经迭代后的第二代眼镜广受欢迎，推出4个月后销量就超过100万台，成为近期最受关注的智能可穿戴设备之一。

生成式人工智能的快速发展，为可穿戴设备市场注入了新动力。今年年初，“RAY-BAN|Meta”系列眼镜上线了AI功能，有分析认为，AI和轻量化正是这款眼镜吸引消费者的优势所在。智能戒指行业领先的芬兰公司Oura在其产品Oura Ring上推出个人AI健康顾问，可以为用户提供短期和长期健康建议。澳洲医疗器械公司Opuz的产品Opuz Ring将新的传感技术和人工智能结合，无需针头、皮肤贴片和刺破手指便可随时监测用户血糖。美国科技公司Humane推出的可穿戴AI计算机Ai Pin更是作出“替代手机”的尝试，这种安置在服装上的微型投影可以投屏在手掌上进行交互，旨在充当用户的助手和“第二大脑”……在AI赋能下，可穿戴设备有望为用户带来更智能、更便捷的体验。

IDC预计，2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台，增长10.5%。预计到2028年底，出货量将增至6.457亿台，复合年均增长率为3.6%。随着科技巨头陆续推出相关新品，在市场竞争更加激烈的同时也为消费者带来更丰富的产品选择。无论是与智能手机更深度协作，还是剥离智能手机生态独立发展，智能可穿戴设备领域涌现出的创新产品都值得人们期待。

(责编：王震、陈键)
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