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日元贬值拖累日本经济

陈益彤
2024年07月25日09:15 | 来源：经济日报
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图为位于日本横滨的中华街。本报记者 陈益彤摄

一段时期以来，受日元贬值等因素持续影响，日本企业运营成本不断提升，国内物价高速上涨，民众生活压力陡增，消费低迷，给日本经济前景造成了较大不确定性。日元贬值的影响已经深入日本社会的方方面面。在民众因为工资涨幅追不上物价而持续承压的同时，企业的经营状况也难谈乐观。

一段时期以来，受日元贬值等因素持续影响，日本企业运营成本不断提升，国内物价高速上涨，民众生活压力陡增，消费低迷，给日本经济前景造成了较大不确定性。近日，国际货币基金组织（IMF）和日本内阁府分别下调了2024年日本经济增长预期。日本何时能摆脱深陷已久的经济怪圈，仍有待进一步观察。

7月16日，IMF发布《世界经济展望报告》更新内容显示，预计2024年日本经济增长0.7%，与此前预期相比下调了0.2个百分点。IMF表示，虽然春季劳资谈判中的大幅加薪将令下半年个人消费有所好转，但由于车企普遍存在认证测试造假问题，导致工厂大规模停工，民间投资疲软，拉低了日本一季度经济增长，因此下调预期。此外，据IMF预测，2025年日本经济将增长1%。

日本政府也下调了2024年经济增长预期。7月19日，日本内阁府在经济财政咨询会议上宣布，除去物价变动影响的2024年国内生产总值（GDP）预计同比增长0.9%，与1月内阁会议决定的同比增长1.3%相比，下降了0.4%。其中，占GDP半数以上的个人消费增长预测值从1月的1.2%下调至0.5%。分析认为，除车企造假问题导致的汽车停产外，更主要的原因还是日元贬值、进口物价上涨造成的个人消费疲软。个人消费预期尚能维持正增长，是由于大幅加薪以及定额减税等积极政策因素支撑。此外，日元贬值还反映到通胀数据上。内阁府预测，2024年日本消费者价格指数预计增长2.8%，较1月的2.5%有所提高。分析认为，虽然从8月至10月，日本电费、燃气费补贴政策将重启，汽油补助金也将延长至年底，但还是难以抵消日元历史性贬值带来的影响，物价上涨仍将持续。

日本首相岸田文雄在会议上表示，在积极的经济动向和定额减税等各种政策效果支持下，预计民间需求主导的缓慢经济复苏将持续。但他也表达了对日元贬值的担忧，他强调，必须注意日元贬值带来的物价上涨影响。

日元贬值的影响已经深入日本社会的方方面面。民众因为工资涨幅追不上物价而持续承压，企业的经营状况也难谈乐观。日本一直以来引以为傲的百年老字号企业，如今出现了难以为继的尴尬局面。

日本权威统计企业帝国数据库最新公布的数据显示，今年上半年，日本创立时间在百年以上的老字号企业破产数量达到74家，与去年同期的38家相比增长近95%。其中制造业、零售业破产企业均超过20家，合计约占总破产企业的60%。究其破产原因，由于采购成本大幅提升造成收益恶化而破产的“高物价破产”企业达到14家，由于后继无人而破产的有11家。据帝国数据库统计，2024年日本企业破产总数恐将突破1万家，小规模企业和百年老字号企业可能会迎来更加严峻的局面。

在日元贬值已经严重冲击日本经济的背景下，日本政府的干预措施效果难有定论。7月11日，在美国劳工部公布6月消费者价格指数后，外汇市场出现了抛售美元、买入日元的现象。日元汇率一度从1美元兑161日元上升至157日元。有观点认为，这是因为美国的消费者价格指数不及预期，美联储9月下调利率的可能性增大，日本政府借势采取了外汇干预措施，但财务省却对此不予置评。有经济学家认为，虽然此次介入措施具有一定效果，但也不过是权宜之计，如果不发掘新的日本产业增长点，日元贬值仍将是长期局面。也有观点认为，外汇干预的效果虽然是暂时的，但由于市场对美联储下调利率的预测增强，日元历史性的贬值趋势或已接近尾声。

日元汇率颓势扭转、日元升值是否真正有利于日本经济发展？有分析认为，一段时期以来的日元贬值，虽然造成物价飞涨，使民众生活严重承压、个人消费疲软，但同时也促进了出口，提升了日本跨国企业的收益，且增强了股市表现。然而，一旦美国快速下调利率，这一局面将出现完全反转，跨国企业收益和股市表现将向大幅跳水的方向发展，同样不利于日本经济发展。事实上，日元汇率以缓慢的节奏上涨最符合目前日本的期望，但其决定权并不掌握在自己手中。由于美国政策和政局发展的不可预知性，日本经济前景仍存在较大不确定性。

(责编：王震、陈键)
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