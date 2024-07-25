潘卓然

6月29日上午，雄浑嘹亮的列车汽笛声响彻甘肃省武威市武威东站。“和谐号”动车组从新乌鞘岭隧道疾驰穿行，标志着兰新高铁的重要组成部分——兰张高铁兰武段正式开通。

兰武段的顺利开通意味着甘肃天祝藏族自治县进入高铁新时代。天祝县发展和改革局副局长赵涛表示，高铁的建成运营为天祝的白牦牛、高原夏菜、食用菌、藜麦等高原特色农副产品拓展市场，推动当地产业结构优化升级。

兰新高铁让西北地区部分特色产品以更低的运输成本发往全国，提升了产品竞争力。兰州白凤桃以口感细腻、甜美多汁，深受消费者青睐。依托兰新高铁和兰新铁路，每年约有超过50吨的兰州白凤桃“走”出山间地头，运往青海、新疆及省内嘉峪关、张掖、武威等地。

“兰新高铁开通前，随着桃子产量逐年递增，运输和销售始终是制约其规模化发展的瓶颈。”兰州市曹家湾村村委会主任朱芃屹表示，与高铁快运合作之后，运输成本节约了超过三分之一，百姓们不仅收入增加，对桃子作为支柱产业也更有信心。

兰新高铁全长1786公里，是连通甘肃、青海和新疆的首条高铁，也是世界上一次性建成通车里程最长的高速铁路。开通运营近10年来，兰新高铁累计发送旅客突破1.4亿人次，运输能力不断扩充，辐射效应显著增强，为促进西部地区经济社会发展、助力新时代西部大开发战略实施提供了有力支撑。

旅游业发展首先受益。山川草甸、大漠戈壁、油菜花海……兰新高铁的开通方便更多旅客领略河西走廊的壮美风光。

7月是青海省门源回族自治县油菜花盛开的季节。以往因交通不便，万亩油菜花鲜有人知。借助兰新高铁便利交通优势，门源县成功将油菜花海、高原雪山、森林公园等诸多景区打造成旅游网红打卡地，帮助当地群众在家门口实现就业增收。青海省门源县文体旅游广电局负责人安玲表示，自2014年开通高铁以来，从西宁到门源用时不到40分钟。2023年，门源县GDP达到45亿元，是2013年的5倍；全年接待游客超过200万人次。

高铁的开通同样促进了新疆文旅产业的发展。吐鲁番市文旅局资源开发科副科长阿依努尔·哈斯木江介绍，今年上半年，全市累计接待国内外游客1436.81万人次、同比增长27.73%，旅游收入112亿元、同比增长31.75%。

随着交通便利性的提高，从乌鲁木齐站至吐鲁番北站乘坐动车用时仅需53分钟，大大缩短了旅客出行时间。吐鲁番北站副站长徐莹介绍，目前，从吐鲁番北站经过的动车组列车由每天4.5对增加到11.5对，去往各个方向的列车达70余趟，日均发送量从2014年的不足1000人增长至2024年的6000人以上。

在兰新高铁开通之前，兰新铁路既承担货运也承担客运。兰新高铁开通运营后，铁路部门将原先部分普速旅客列车调整至兰新高铁运行，分担了兰新铁路的客运压力，进一步释放了兰新铁路既有路线的货运能力，为重点物资运输提供了可靠运力支撑，提升了中欧班列西通道运输能力。同时，铁路部门加快推进铁路现代物流体系建设，降低全程物流成本，提高运输效率，全力保障煤炭、化工、金属矿石等重点物资运输需求，积极服务畅通国内国际双循环。

据了解，去年兰新铁路完成货运量25114万吨，较2014年增长47.1%。依托阿拉山口、霍尔果斯两大铁路口岸，经兰新铁路开行的中欧班列保持强劲增长态势。去年开行中欧班列14421列，较2014年增长45倍；今年1月份至5月份，开行中欧班列6419列，同比增长8.7%，为保障国际产业链供应链稳定畅通、服务高质量共建“一带一路”提供了有力支撑。

近年来，乌鲁木齐铁路局大力开展疆煤外运，围绕以东疆吐哈地区为疆煤外运主阵地，准东地区、库拜地区为辅助的“一主两辅”规划布局，实施货源监测，关注需求走向，抓好提效攻关；统筹兰新、格库、临哈铁路等出疆通道组织，最大限度用好出疆通道；加快车辆周转，提升疆煤外运保障能力。中国铁路乌鲁木齐局集团公司货运部副主任韩继明介绍，新疆铁路疆煤外运量从2014年的900万吨增长至2023年的6033.1万吨。

(责编：王震、陈键)

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