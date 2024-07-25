黄 鑫

由中国互联网协会主办的2024（第二十三届）中国互联网大会日前召开。中国互联网协会理事长尚冰在会上表示，我国互联网发展不断开创新局面，网络基础设施全球领先，网民规模飞速增长，信息技术创新空前活跃，互联网应用蓬勃发展，多项关键指标居全球第一位。

据介绍，当前，我国宽带网络规模和覆盖水平全球领先，固定宽带家庭普及率达110.2%，千兆用户占比超过四分之一，5G基站总数达383.7万个，全国行政村通5G比例超90%。骨干网架构持续优化，形成“全方位、立体化”互联互通格局。全国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模居全球第二位。得益于网络覆盖的持续提升，我国互联网普及率达到77.5%，网民规模达到10.92亿人。

国产大模型产品不断涌现，智能芯片、开发框架等关键核心技术取得重要突破，相关专利申请量和授权量均居全球前列。6G愿景概念、技术研究、研发验证等取得阶段性成果，位居全球第一梯队。9家企业跻身全球互联网企业市值前30强，“独角兽”企业数量达到375家，企业综合实力稳步提升。

国货“潮品”、智能产品等消费新增长点持续涌现，直播带货、网约车等新业态在促进灵活就业、服务经济发展等方面发挥重要作用。在线办公、视频会议等应用助力生产服务新体验，全国中小学实现互联网全接入，地市级、县级实现远程医疗服务全覆盖。“5G+工业互联网”项目数超过1.3万个，5G行业应用案例累计超过9.4万，赋能新型工业化作用持续显现。

中国工程院院士邬贺铨表示，在人工智能加持下，数字世界与物理世界的结合，提升了互联网接入物理实体、服务垂直行业的能力，在促进产业数字化的同时，也带动了数字产业化及互联网产业的发展。

360集团创始人周鸿祎认为，大模型将掀起新一轮工业革命，所有的互联网应用都会被重塑，这也给互联网产业带来了新的革命性机会，强化了互联网创业和投资的需求。也要看到，没有互联网的发展就没有人工智能发展。正是得益于互联网的算力、数据、算法等积累，才为人工智能发展奠定了基础。未来10年到20年间，大模型会深刻改变世界。人工智能的赛道非常宽，不仅互联网巨头有机会，传统企业和创业者也有机会。

中国移动副总经理张冬表示，当前，信息和能量融合创新纵深推进，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进。有了人工智能加持的互联网将进入“智能互联网”的发展新阶段，并呈现出“三个加速重构”的新趋势，即互联基础设施加速重构、智能终端形态加速重构、应用服务模式加速重构。

会上发布的《中国互联网发展报告（2024）》提出，数字技术创新将逐步推动互联网向智能化迈进，“人工智能+”行动的实施和多模态大模型的快速发展将推动新一代人工智能技术加速拓展应用场景。同时，算法、算力与数据的核心作用将更加凸显，算力发展需求推动高端芯片自主研发和制造能力不断提升，数据资源将与人工智能技术耦合发展，不断催生新产业、新模式、新业态，生成新的经济增长点。

工业和信息化部总工程师赵志国表示，未来将深入实施制造业数字化转型行动，持续推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，促进传统产业“智改数转网联”。全力推动工业互联网高质量发展和规模化应用，深入实施标识“贯通”行动，加快建设“5G工厂”，打造“5G+工业互联网”升级版。打造具有国际竞争力的数字产业集群，促进生产性服务业同先进制造业融合发展，支撑构建现代化产业体系。将引导更多人才、资金、技术等创新要素向企业集聚，加快推进人工智能、下一代互联网、量子科技等前沿技术攻关突破和成果转化。

“在强化互联网技术创新能力方面，要加快人工智能芯片、算法框架等软硬件技术创新，构筑以大模型为代表的自主生态，加快形成新质生产力。系统开展先进无线通信、新型网络架构、空天地一体等下一代互联网前瞻布局，把握发展主动权。”尚冰说。

(责编：王震、陈键)

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