科技日报讯 （记者刘霞）国际能源署（IEA）官网近日发布的《电力年中更新》报告称，2025年全球可再生能源发电量将首次超过燃煤电厂的发电量。这一转变标志着全球能源领域的一个重要里程碑。此外，在强劲经济增长、极端热浪频发以及电动汽车等电力驱动技术日益普及的推动下，全球电力需求正快速增长。今明两年，全球电力需求预计将分别增长4%，高于2023年的2.5%。

报告指出，预计明年水力、太阳能、风能和其他可再生能源发电量将占全球电力供应总量的35%，高于2023年的30%，其中，太阳能光伏发电量有望创下新纪录。太阳能发电将满足全球一半以上的新增电力需求，风能提供另外25%。

国际能源署表示，具体到不同国家和地区，印度由于今夏遭遇严重热浪，预计电力需求将增加8%；欧洲今年的电力需求预计将增长1.7%；美国则因人工智能（AI）的发展推动大规模数据中心建设，今年用电量将增长3%。

国际能源署表示，全球电力需求飙升反映了电力在经济中的作用日益增强，同时也凸显了极端气候事件如热浪给电力系统带来的挑战。在世界许多地区，空调使用量的增加已成为推动电力需求增长的重要因素。特别是今年上半年，全球多个地区遭遇热浪，进一步加剧了电力系统的压力。

尽管清洁能源在电力结构中的份额持续上升，但这一过程需要加速，以实现国际能源和气候目标。他还呼吁各国实施更高的能效标准，以减少因空调等制冷设备需求增加对电力系统造成的负担。

(责编：王震、陈键)

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