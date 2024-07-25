张 蕴

从辽宁大连瓦房店收费站一路向前，“中国轴承之都”的巨型牌匾赫然出现在眼前。一路穿行，只见道路两旁鳞次栉比排列着大大小小的轴承厂房。

近日，科技日报记者来到瓦房店市，了解轴承业发展的创新之道。瓦房店市是中国轴承工业的故乡和摇篮，中国轴承正是从这里走向世界。从国内多项第一的领军地位到打破技术壁垒的国际领先地位，瓦房店轴承企业不断破旧立新，在一次次转型升级中实现蝶变。

“86岁”老企业焕新颜

轴承代表一个国家机械工业的发展水平，是装备制造业中关键的基础零部件，直接决定重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性，被誉为装备制造的“心脏”部件。

7月18日，瓦房店市科技和工业信息化局局长曲连军在接受记者采访时列出一组数据：2023年，瓦房店轴承工业企业达866户，其中轴承制造企业有462户，包括瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）、大连冶金轴承股份有限公司、大连瑞谷科技有限公司等世界知名轴承企业。这462家轴承制造企业2023年全口径营业收入达152.1亿元。此外，在瓦房店市的221家高新技术企业中，有114家是轴承企业。

瓦房店，是名副其实的“中国轴承之都”。其“轴心”，便是始建于1938年、如今已“86岁”的瓦轴集团。

近日，记者走进这家国内最大轴承企业。漫步厂区，仿佛在观看一部历史纪录片，新中国成立以来工业发展的一幕幕画面浮现在记者眼前。

“国家需要什么，瓦轴集团就做什么。”瓦轴集团总工程师于长鑫告诉记者，企业长久立于不败之地的秘诀，就是坚持创新。

中国第一套工业轴承、第一套核工业轴承、第一套坦克诱导轮轴承、第一套铁路货车无轴箱轴承、第一代航母拦阻索轴承……八十六载，瓦轴集团“转”出了多个中国第一。

于长鑫介绍，近年来，瓦轴集团研制3000多种国家装备制造业配套急需的大型、精密、重载、特种、新型轴承产品，实现高端产品突破，焕发了新活力。

作为风力发电机组的核心部件之一，风电轴承的性能直接影响整个风电系统的运行效率和可靠性。过去，由于技术壁垒较高，国内风电轴承市场主要被国外品牌占据。瓦轴集团通过自主创新实现风电轴承国产化，打破了国外品牌垄断。

于长鑫说，特别是在风电变桨偏航轴承领域，瓦轴集团的产品不仅满足了国内风电市场需求，还将相关零部件的成本从数百万元降至约10万元，极大推动我国风电行业健康发展，促进风电装备制造业整体技术水平提升。

瓦轴集团牵头的国家重点研发计划“传感器内嵌式一体化智能轴承关键技术”项目日前正式启动。该项目对提升我国高性能轴承的基础设计能力和制造工艺水平，提高国家关键重大装备制造水平有重要支撑作用。瓦轴集团董事长刘军感慨道，实现科技自立自强，发展就有硬实力和底气，“中国造”轴承就能不惧外部风浪。

产学研用深度融合

长期以来，我国轴承产品与国外产品相比，主要差距体现在产品可靠性有待提升、使用寿命相对较短，以及在轴承研发技术积累和试验验证方面尚显不足。

得益于产学研用深度融合，这一状况正在发生改变。

曲连军介绍，近年来，瓦房店市对接大连理工大学、辽宁黄海实验室等高校院所，实现技术输出与企业转化无缝衔接。

今年6月，瓦轴集团联合大连理工大学组建瓦轴集团——辽宁黄海实验室高性能轴承联合研发中心，依托大连理工大学优势资源组建研发队伍，围绕国家重大需求突破轴承关键技术，加速瓦轴集团产品的快速更新迭代，促进研发成果转移转化，支撑区域内轴承产业振兴发展。

辽宁黄海实验室副主任、滚动轴承高性能制造团队首席科学家孙伟向记者介绍，近年来，实验室围绕轴承正向设计、轴承数字化试验以及智能轴承等相关技术展开攻关。

在轴承正向设计技术方面，实验室与瓦轴集团合作，研发了多种重大装备关键轴承产品，打破了对应类型特种轴承的技术壁垒。

实验室还研发了面向风电齿轮箱轴承的数字化试验装备。辽宁黄海实验室副研究员汪云龙介绍，2023年7月，团队与瓦轴集团签订风电齿轮箱轴承试验机研发项目合同，合同额达1740万元。目前产品已在用户单位进行设备调装，测试能力达到国内领先水平。

智改数转加快推进

“瓦轴集团目前处于高质量发展的关键节点，发展新质生产力是实现高质量发展的必由之路。发展新质生产力将有效促进技术革新与产业升级，提高生产效率，降低成本，提高产品附加值和市场竞争力。”刘军说。

瓦轴集团的转型升级之路是瓦房店轴承产业从“新”出发的缩影。

近年来，瓦房店市鼓励和引导企业聚焦优势特色产业发展方向，明确发展目标，突出重点任务，促进产业链协同发展，增强核心竞争力，持续推动轴承产业做大做强。

曲连军介绍，瓦房店市将进一步鼓励企业开展智能化改造提升，通过购买、应用自动化、数字化成套设备，推动轴承企业实施老旧设备数字化改造。支持企业在关键生产环节加快工业机器人、自动检测、智能物流等装备应用，进一步提升产业基础高级化和产业链现代化水平。

大连市科技局副局长蒋行海介绍，近年来，大连市科技局聚焦产业链和创新链融合发展，围绕核心材料、关键零部件、制造工艺、设计工业软件、控制系统等方向，支持大连理工大学、辽宁黄海实验室、瓦轴集团等单位，在高端轴承领域承接国家重大任务，实施智能制造重大科技专项、重点研发计划、科技创新基金等项目，研发新产品、新工艺。

在2022年度大连市揭榜挂帅技术攻关项目中，“高速动车组用轴承关键技术深化研究与试验验证”项目由中车大连机车研究所有限公司发榜，瓦轴集团、大连理工大学揭榜。这一项目目前已取得阶段性成果。

“未来，我们还将持续加强相关领域高层次科技创新平台建设，为轴承产业发展提供支撑。”蒋行海表示。

(责编：王震、陈键)

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