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海河流域将迎强降雨 水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年07月25日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）据水利部消息，海河流域将迎入汛以来最强降雨过程。7月24日19时，水利部针对北京、天津、河北启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

据预报，7月24日至25日，京津冀将有大到暴雨；受3号台风“格美”影响，7月27日至28日，京津冀还将有一次强降雨过程，以暴雨到大暴雨为主，海河流域部分河系将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

国家防总办公室派出3个工作组赴北京、河北、浙江协助指导防汛防台风工作。国家防总副总指挥、水利部部长李国英对近期华北地区强降雨防范工作作出部署，要求加强监测预报预警和应急值守，科学调度水工程，重点做好水库等工程安全度汛、城市排涝、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

据悉，北京市水务局已启动防洪排涝Ⅱ级应急响应，天津市水务局启动洪涝灾害防御Ⅲ级应急响应，河北省水利厅和水利部海河水利委员会均启动洪水防御Ⅳ级应急响应，对城市内涝、中小河流洪水和山洪灾害等风险进一步梳理排查，做好暴雨洪水防御准备，落实防范应对各项措施。

气象部门提醒，7月25日早晨至中午前后，北京仍有降雨天气，暴雨橙色预警生效中，公众出行请携带雨具，驾车注意交通安全，山区谨防地质灾害。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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