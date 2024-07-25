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长江今年第1号第2号洪水影响基本结束

2024年07月25日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，7月24日6时，长江干流莲花塘站水位退至32.44米，低于警戒水位（32.50米）。至此，长江中下游干流监利至大通江段主要控制站全线退出警戒水位，标志着长江2024年第1号、第2号洪水影响基本结束。

数据显示，截至7月24日6时，莲花塘站水位已累计超警20天。此前，汉口站、大通站、九江站、监利站已分别于7月8日7时、15日7时、21日22时、22日15时退出警戒水位，超警历时分别为8天、17天、24天、6天。

6月28日，水利部启动洪水防御Ⅲ级应急响应，调度以三峡水库为核心的长江上中游控制性水库群，会同地方水利部门联合调度金沙江中游、雅砻江、金沙江下游和大渡河、嘉陵江等上游以及中游洞庭湖、鄱阳湖区控制性水库，上中游水库群累计拦洪233.5亿立方米。

其中，三峡水库拦洪126.8亿立方米，减少灾害损失643亿元，减淹耕地314万亩，避免转移221万人。

当前长江中下游干支流水位呈下降趋势，但堤防仍在高水位运行。长江防总、长江委提醒，应高度重视退水期及第3号台风“格美”影响期堤防安全，科学调度水工程，确保险情早预测、早发现、早处置、早消除。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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