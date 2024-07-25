人民网北京7月25日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）江南造船、沪东中华、外高桥造船三家船厂实现完工交船38艘、经营接单65艘，中高端船型占比达到90%以上；中船天津建造的85000吨散货船3号船“GOLDEN WAVE”轮提前年度计划30天交付，所有交验项目一次合格，实现100%报检成功率；“上海之星”号游船在东方明珠正式运营，成为兼具水上旅游观光、商务接待、婚庆等综合功能的全新游船……

今年上半年，我国造船业生产提质增速发展、船舶制造市场高度活跃，多家船舶制造企业交出了亮眼成绩单。工信部发布的最新数据显示，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%。

与此同时，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至今年6月底，我国造船业手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%；造船业三大指标同步增长，继续领跑全球。其中，新接订单量以载重吨计占全球总量的74.7%，这意味着全球每10份造船新订单，有超过七成流向中国；在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位。

此外，我国造船业生产与盈利结构不断优化，手持订单中高技术、高难度、高附加值船型占比持续提高。其中，气体运输船建造取得新突破，集装箱船的新接订单量占全球市场份额的97.5%；造船业绿色转型成果显著，通过应用绿色新燃料和优化船舶动力装置实现节能减排。今年前6个月，我国新接绿色动力船舶订单国际份额达到71.7%，实现了对主流船型的全覆盖。

中国船舶工业行业协会会长郭大成对此向记者表示，上半年，我国船舶工业保持稳定向好的发展态势，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效。船舶工业坚持把科技创新和品牌建设摆在行业发展的核心位置，把建设现代化船舶工业体系摆在行业发展的重要位置，把构建双循环新发展格局摆在行业发展更加突出的位置，并以开放心态纳新思、以创新精神寻新路，在变革中保持领先。

“手持订单、新接订单量持续增长的首要原因在于市场扩张。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆向记者表示，今年上半年新接订单占全球近75%，反映了中国造船工业延续增长的态势和市场能力。他建议，船舶企业要保持供应链协调与生产安全，确保快节奏的生产节拍，全力做好“保交船、快交船、交好船”的工作，让造船优势抓紧兑现成好的经济效益。

中国船舶工业行业协会数据还显示，从利润额来看，今年前5个月，中国造船业的利润总额同比增长了近2倍。数据显示，1月至5月，全国规模以上船舶工业企业实现营业收入2532.4亿元，同比增长26.3%；实现利润总额160亿元，同比增长187.5%。此外，今年上半年，船舶产品出口金额206.7亿美元，同比增长85.2%；从月度来看，月均出口达34亿美元，同比增长率保持在30%以上，增速位列我国重点机电产品出口的首位。

(责编：乔业琼、高雷)

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