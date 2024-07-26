人民网北京7月26日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）盛夏时节，在江苏张家港市中粮东海车间里，包装油的灌装、检测、装箱、打包、码垛、入库出库等有序进行，全流程的自动化让包装库库容、出库能力、作业效率有了较大提高。这背后，是该经营主体投入了上千万元，对包装库进行了大规模设备更新，实现自动入库、自动出库和盘库、自动回收和供应托盘等功能。

大规模设备更新行动在福建也跑出了加速度。天辰耀隆鉴于自身运行的两套活性碳纤维尾气吸附回收装置，存在日常排放浓度不稳定的情况，便在7月完成了设备制造及配套工艺、管道、结构、电气等设计工作。改造完成后，将有效降低双氧水含尾气VOC浓度含量。

据了解，今年以来，我国围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

业内人士表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。2024年4月，工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》表示，推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，有利于推动先进产能比重持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义。

其中，在大规模设备更新和消费品以旧换新工作中，国有企业积极部署、加快推进，发挥着重要作用。今年4月28日，国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会，国资委党委书记、主任张玉卓在会上表示，要聚焦提升效率效益、先进产能和自主可控能力提升，在先进设备更新、数字化转型、绿色化改造、本质安全和有效供给等领域持续发力，以大规模设备更新促进企业高质量发展。

目前已有多家中央企业及其下属单位，积极部署大规模设备更新，抓紧摸排家底，制定设备更新工作方案。同时，地方国企大规模设备更新路线图也逐渐明确。例如，辽宁省国资委出台个性化支持政策，围绕投资项目、预算安排、创新支撑等方面制定10条政策措施，为企业设备更新换代提供政策支撑。黑龙江要求全省各级国资监管机构组织出资企业迅速摸清设备更新需求底数，结合生产经营实际，制定设备更新计划，按照轻重缓急，建立设备更新项目库。

国务院国资委研究中心研究员胡迟对此表示，设备更新有望撬动投资，拉动经济增长，有利于推进产业升级及工业数字化转型。同时，央企在推进设备更新过程中，要准确分析经济周期、市场需求、投资回报，统筹考虑技术更新速度与设备更新周期的关系，确保投资决策的科学性和前瞻性，更好适应市场需求。

赛迪智库规划所副所长李杨表示，设备是企业生产过程中的重要投入，对于扩大生产能力、提高生产效率有着不可替代的作用。设备投资则是工业中长期生产能力的体现，推动工业领域大规模设备更新，不仅是短期的经济刺激手段，更是固本培元的中长期举措。

也有业内人士表示，实施大规模设备更新，是扩大有效投资、提升发展质效、促进技术进步的重要举措。就国企而言，在根据“一企一策”原则，制定设备更新方案，重点选择能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备进行更新改造的同时，也要聚焦再生资源加工利用，推动集聚化、规模化发展，提升资源回收效率；通过加大投入，推进技术设备升级，促进产业链供应链协同发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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