7月26日，中国科学院若尔盖湿地生态研究站全面投入使用，将为我国更好开展湿地科学研究和生态保护提供有力支撑。

若尔盖湿地位于青藏高原东北部，是我国高寒湿地的主要集中分布区，也是我国西部生态安全屏障的重要组成部分。若尔盖站以高寒湿地保护与恢复为目标，致力于为区域生态保护和经济社会可持续发展提供科学依据、技术支撑及政策建议。

据悉，若尔盖站将围绕高寒湿地生物多样性保育、生物资源利用、区域生态修复及可持续发展等，系统开展定位监测、科学研究、示范推广与人才培养。

记者：顾天成、张泉

编辑：苗夏阳

设计：潘一景

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(责编：卫嘉、白宇)

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