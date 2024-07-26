超300亿人次！上半年我国出行热
2024年07月26日10:46 | 来源：新华网
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新华社北京7月26日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者26日从交通运输部获悉，今年上半年我国跨区域人员流动量324.1亿人次，同比增长7.4%。
分方式来看，其中公路人员流动量298.4亿人次，同比增长6.6%；水路客运量1.2亿人次，同比增长5.2%。
上半年完成营业性货运量269.9亿吨，同比增长4.1%。分方式来看，完成公路货运量197.7亿吨，同比增长4.0%；完成水路货运量47.0亿吨，同比增长6.3%。
上半年完成交通固定资产投资1.7万亿元。其中，公路、水运投资分别完成1.2万亿元和1025亿元。
交通运输部有关负责人表示，上半年，交通运输经济运行持续向好、总体平稳，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等交通运输主要指标均实现较快增长。
(责编：卫嘉、白宇)
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