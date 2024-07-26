原标题：共同探讨国资服务未来发展 首届国资服务论坛在京召开

生产性服务企业作为推动党政机关、国资企业和社会各方面高质量发展的重要支撑，致力于通过提升现代化服务水平，解决高质量发展的后顾之忧，在推动国有企业做优做大做强，引领市场创新服务走向方面发挥着重要作用。

高质量发展格局下，综合后勤部门的角色与使命发生怎样的重大变化？面对新形势、新挑战，国资国企高质量发展需要后勤服务提供什么新动能？中国式现代化视域下，市场化力量又如何推动后勤服务迈上新台阶？

7月25日，“国资国企综合后勤服务高质量发展论坛暨2024第一届国资服务论坛”在京拉开帷幕，旨在搭建一个政学研企多方交流平台，共同探讨国资国企高质量发展的服务支撑与模式创新，推动综合后勤服务迈入高质量发展新阶段。

本次论坛由中国物业管理协会主办，保利发展控股集团股份有限公司承办，保利物业服务股份有限公司协办，由人民论坛杂志社提供媒体及研究支持。

新阶段：大后勤时代的机遇与挑战

近年来，党中央作出一系列重大决策部署，推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动，高质量发展成为主旋律。

中央党校原副校长、公共经济研究会会长赵长茂对高质量发展进行了解读，他指出，高质量发展意味中国经济从重速度转向重质量，从解决“有没有”问题转到解决“好不好”问题。推动高质量发展意味着重新进行经济布局，形成新发展格局。

推动发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。人民日报社人民论坛杂志社总编辑彭国华表示，在新一轮产业革命大潮中，生产性服务业对于国民经济的贡献率不断增强，已成为各国经济发展的重要动力。另外，生产性服务业作为高端服务业的关键构成，其自身的技术创新突破、产业转型升级、要素优化配置，也将成为新质生产力的重要组成部分。

综合后勤服务业作为一种生产性高端服务业，随着我国经济社会持续发展和企业精细化水平不断提高，综合后勤服务业的地位和作用日显重要。保利发展控股集团股份有限公司党委副书记、总经理周东利表示，企业后勤服务正从保障性后勤的被动响应，向前瞻性支撑的主动协同的转变。一个更广义的“大后勤时代”，将是对企业综合后勤服务的全新诠释和创新升级，也将是未来物业行业的重要机遇和挑战。

新使命：国资赋能国企高质量发展

国资服务企业作为致力于为国资国企提供专业化、优质化综合后勤服务的国有企业，将充分助力谱写加快国有经济布局优化和结构调整崭新篇章。

同时，国资国企深化改革与产业升级的加速推进，对综合后勤服务提出更高的要求与挑战。国资委研究中心原主任李保民强调，综合后勤服务的可持续发展一要坚持人民至上的宗旨，把人本思想体现在综合后勤服务的各个专业细节上；二要坚持以股本为基础，激发各种生产要素的内在活力和巨大潜能。三要健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制。

当前，后勤服务业日益专业化、精细化、内嵌式发展。国资服务型企业不断夯实现代生产性服务能力，具备了全面承接企业非核心后勤业务外包，这将有助于国资国企聚焦主责主业，发挥核心功能，催化技术进步、培育核心竞争力。

近年来，保利物业针对商办服务市场需求提供“大后勤”外包服务，不断从各个维度开启自己的探索与实践，打造了“超级快充”国资服务新模型。自2021年首次提出“国资服务”，保利物业至今已服务约6000家企业，超400座写字楼、产业园区，致力于以高能级、高效率、高适配，为企业生产、生活、办公提供全维度辅助，为客户在提质增效、绿色转型和资产盘活这三大高质量发展要素上赋新赋活。中国物业管理协会会长王志宏表示，保利物业精准把握国资国企转型脉搏，在综合后勤服务转型升级的领域里，走出了一条具有鲜明特色的央国企探索新路径。

保利物业服务股份有限公司总经理姚玉成在论坛上分享了保利物业履职担当的实践创新，他认为，国资国企现代化综合后勤服务要以“高质量发展”为目标，推动服务范围向广、服务内容向深、服务效益向精、服务技术向新发展。

新探索：培植后勤服务新优势

作为国有企业管理的重要组成部分，综合后勤服务是企业平稳高效运转的重要支撑，也是经济发展的重要一环。如何在高质量发展的时代背景下，实现提质增效、促进资产盘活、部署产业升级、提升抗风险能力，已成为综合后勤服务高质量发展的“必答题”。

与会嘉宾围绕“如何用专业优势赋能产业升级，助力可持续发展”积极建言献策、展开了交流研讨。

中国人民大学公共管理学院副院长、吴玉章讲席教授、博士生导师杨宏山从城市物业服务的角度分享了自己的思考，他提到，专业化物业公司具有资源优势、信息优势、技术优势、市场开拓优势，这些力量和对国资国企新质服务业发展可以良好结合，要利用切入机制，推动评级更好转换，使得行业行稳致远。

南网物业公司副董事长、前南方电网鼎元资产公司资产经营部总经理蒙利分享了南方电网与保利物业的合作案例，他提到国资更懂国资，能够实现同频共振。保利提供资管+物管+企业服务，南网物业市场很大，二者结合发挥了1+1大于2的效果。未来，双方还将在资管、物管和物业上持续发力，展现大物业时代的国家力量。

合肥庐阳金融城投资发展有限公司董事长，合肥楼宇经济协会会长汪连闯阐释了以资产盘活拉动区域发展的三点思考，一是提升管理运营能力，吸引优质企业入驻，形成产业集聚效应；二是打造标志性建筑，提升区域形象和品质，吸引人才和资金流入；三是争取政府政策支持，推动产业升级，加强合作交流，打造繁荣商业生态圈。

保利物业副总经理、保利商业物业董事长邹福顺介绍了保利物业未来发展方向，他指出，为实现高质量、可持续发展，横向应聚力打造产业生态链，链接各方力量；纵向应奋力深耕大后勤服务，助力企业聚焦主业、灵活应对市场变化，成为合作伙伴的坚实后盾。

本次论坛还同步启动了国资国企综合后勤服务研究课题项目的开题发布仪式。保利物业携手“国资国企综合后勤服务高质量发展论坛”的研究支持和媒体支持单位——人民论坛杂志社，双方将通过课题调研、成果推广等多种形式和渠道，为加快国资国企综合后勤服务高质量发展提供智力支持，为国资国企高质量发展提供决策参考。

时代向上、国资向新、服务向前。向着新质生产力发展的综合后勤服务，要继续向前、持续走深、不断创新，推动国资国企高质量发展，激发产业新动能点燃新引擎，不断为推进中国式现代化贡献国资国企综合后勤服务的重要力量。

(责编：董童、李源)

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